【愛媛・松山】24時間利用可能なアートギャラリー「P・SPO GALLERY」がOPEN

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）は、アート作品の展示・発表ができる新施設「P・SPO GALLERY（ピースポギャラリー）」(https://pspo.jp/gallery/)を、2026年1月30日（金）、松山市銀天街にオープンします。

■ 会員・非会員を問わず利用できるアートギャラリー

P・SPO GALLERYは、「個展がもっと身近に、あなたが主役に」をコンセプトとしたアートギャラリーです。

P・SPO会員に限らず、一般の方（非会員）も出展申請・個展開催が可能で、初めて個展に挑戦する作家やクリエーターも利用しやすい施設となっています。

松山銀天街という人通りの多い商店街に位置し、通勤・通学途中や買い物の合間にも立ち寄りやすい立地が特徴です。

※P・SPO会員は24時間利用可能

※一般（非会員）の来場は、原則として出展者在廊時間内に限られます

■ 週替わり展示で年間52名の作家が出展可能

展示は1週間単位で入れ替わる仕組みを採用しており、年間で52名の作家・クリエーターが個展を開催できる設計となっています。

絵画、写真、イラスト、デジタルアートなどジャンルを問わず展示・販売が可能で、作品販売時の手数料はかかりません。

■ 出展料金（会員・非会員共通で申請可能）

P・SPO GALLERYでは、P・SPO会員・一般（非会員）を問わず出展申請が可能です。

創作活動を支援するため、利用しやすい料金設定を採用しています。

【出展料金】

・P・SPO会員

初週7日間：無料

2週目以降：38,500円（税込）／週

・一般（非会員）

初週：5,500円（税込）／週

2週目以降：77,000円（税込）／週

※最長4週間まで利用可能

■ 主な設備（ギャラリー常設備品）

P・SPO GALLERYでは、個展や展示を行う際に必要な備品を常設しています。

初めての個展でも安心して利用できる環境を整えています。

【ギャラリー設備】

・イーゼル：5個（幅530mm × 奥行550mm × 高さ1070mm）

・デスク：5台（幅900mm × 奥行400mm × 高さ700mm）

・トルソー（男性）：3体

・トルソー（女性）：2体

・白い布：5枚（幅90cm × 長さ2m、厚み 約0.08mm）

・ピクチャーレール

・ワイヤー／フック

・スポットライト

・椅子

・音響設備

・Wi-Fi

・空調設備

※備品の詳細や使用方法については、事前打ち合わせ時にご案内します。

■ 出展までの流れ

Step1｜利用申請

利用希望日の30日前までに、専用フォームよりお申し込みください。

※申請時点では仮予約となります。

※展示内容に関するご相談・ご要望がある場合は、事前にお問い合わせください。

Step2｜審査

展示内容・安全性・著作権などについて審査を行います。

※申請から2～3日以内に、メールにて結果をご連絡します。

Step3｜出展予約の確定

審査通過後、利用料金をお支払いいただきます。

入金確認をもって、出展予約の確定となります。

※メール到着後7日以内にご入金ください。

※期日までに入金が確認できない場合は、キャンセル扱いとなります。

Step4｜出展事前打ち合わせ

搬入・搬出方法、備品の利用方法、注意事項などについて、現地にて事前打ち合わせを行います。

Step5｜出展開始

出展期間中に作品の搬入・展示・搬出を行っていただきます。

※搬入・搬出時に車両の横付けを希望される場合は、商店街組合等への事前申請が必要です。

※申請は原則として出展者ご自身で行っていただきます。

■ フロアマップ

■ 施設概要

・施設名：P・SPO GALLERY銀天街店

・オープン日：2026年1月30日（金）11:00

・所在地：〒790-0012

愛媛県松山市湊町3丁目4-15 向井ビル

・利用時間：P・SPO会員 24時間利用可能

※一般利用は営業時間内

・公式サイト：https://pspo.jp/gallery/

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村