【静岡初上陸】東京で急成長中の「パーソナルジムCHART」が富士市へ。元独立リーガーが故郷のために挑む、Uターン起業と地域活性化の新たなモデル

CHART株式会社

東京を中心に都内で16店舗を展開中の「パーソナルジムCHART（チャート）」を運営するCHART株式会社（本社：東京都、代表取締役：大久保泰成）は、ブランド初となる地方拠点「パーソナルジムCHART 富士店」を2026年3月5日（木）、静岡県富士市吉原にグランドオープンいたします。 オーナーを務めるのは、富士市出身の元プロ野球選手（独立リーグ・信濃グランセローズ）である仁藤敬太氏です。「プロの世界で培ったノウハウを故郷に還元したい」という仁藤氏の熱意と、元社会人野球選手である代表・大久保の「信頼できるパートナーと共に全国へ」という思いが合致し、このたびの出店が実現しました。

■都内で16店舗を展開！「整体×パーソナルトレーニング」で話題の「CHART」とは

パーソナルジムCHART（チャート）は、表参道や新宿など東京都内に16店舗を展開する、今最も勢いのあるパーソナルジムブランドです。 最大の特徴は、トレーニングの前に必ず「整体（ボディメンテナンス）」を行う独自メソッド。 固まった筋肉や関節をプロのトレーナーが整え、可動域を広げてからトレーニングを行うことで、運動効果を最大化させます。「ただ痩せるだけでなく、姿勢が良くなり、身体の不調も消える」と、健康志向の高い層から圧倒的な支持を得ています。

CHART本店・表参道店の写真です。

■グランドオープン記念！「富士市民応援キャンペーン」を実施

CHART富士店のオープンを記念し、地域の皆様にまずは気軽にご体験いただくため、以下の特別キャンペーンを実施いたします。

特典内容：

入会金 無料（通常 44,000円 → 0円）

体験レッスン 無料

対象： 2026年3月末までにお申し込みの先着30名様

申込方法： 公式サイトまたはお電話にてお申込みください

キャンペーン詳細 :https://chart-happiness.com/fuji/お得な情報はこちら！

■【オーナー・仁藤敬太】現役引退。故郷・富士市への恩返し

富士店オーナーの仁藤敬太（にとう けいた）は、地元・富士市で育ち、独立リーグ「信濃グランセローズ」でプレーした元プロ野球選手です。 現役引退後は地元に戻り、実家が営む運送業に従事しながら、セカンドキャリアを模索していました。「自分を育ててくれた富士市に、もっと貢献できることはないか」。その際、自身がたどり着いたのは『健康』というテーマでした。 地域の高齢化が進む中、いつまでも元気に動ける身体作りをサポートすることで、街全体を活性化したい。静岡県富士市に拠点を置く、家業の運送業で培った地域への感謝と、アスリートとしての知見を融合させ、新たな挑戦をスタートさせます。

現役時代の仁藤敬太オーナー＜オーナー 仁藤敬太 コメント＞

「野球一筋でやってきた私が、今度はトレーナーとして地元・富士市の皆様の健康を支えられることを幸せに思います。CHARTのメソッドは、運動初心者の方から高齢者の方まで安心して取り組めるものです。地域の皆様の憩いの場、そして元気が生まれる場所にしていきたいです」

■なぜ最初の地方展開に「富士市」を選んだのか

CHART株式会社 代表取締役の大久保泰成もまた、社会人野球で活躍した元アスリートです。全国展開を視野に入れる中、最初の地方拠点として「富士市」を選んだ理由は、マーケティングデータ以上に「仁藤敬太という男への信頼」がありました。

CHART株式会社 代表取締役 大久保泰成＜代表 大久保泰成 コメント＞

「私自身も野球の世界に身を置いていたからこそ分かりますが、仁藤オーナーの競技に対する真摯な姿勢、そして地元・富士市を想う熱量は本物です。 東京の流行りをただ地方に持っていくだけでは、地域に根付きません。仁藤のような信頼できるリーダーがいてこそ、CHARTの『健康的なダイエット』『身体機能の改善』という価値を正しく伝えられると確信しました。彼となら、富士市から新しい健康の波を起こせると信じています」

【店舗概要】

店舗名： パーソナルジムCHART 富士店

オープン日： 2026年3月5日（木）

所在地： 〒417-0051 静岡県富士市吉原4-8-11-1F

アクセス： 岳南電車「吉原本町駅」より徒歩10分

営業時間： [平日] 10:00～22:00 / [土日祝] 10:00～20:00

提供サービス： パーソナルトレーニング、整体、食事指導

URL： https://chart-happiness.com/fuji/

■グランドオープン記念！「富士市民応援キャンペーン」を実施 CHART富士店のオープンを記念し、地域の皆様にまずは気軽にご体験いただくため、以下の特別キャンペーンを実施いたします。

特典内容：

入会金 無料（通常 44,000円 → 0円）

体験レッスン 無料

対象： 2026年3月末までにお申し込みの先着30名様

申込方法： 公式サイトまたはお電話にて「プレスリリースを見た」とお伝えください。

キャンペーン詳細 :https://chart-happiness.com/fuji/お得な情報はこちら！

【会社概要】

会社名：CHART株式会社

代表者：代表取締役 大久保 泰成

所在地：東京都新宿区西落合2-10-12

事業内容：パーソナルジムの運営