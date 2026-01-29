年間1万本以上売れる定番ギアに、ついに“専用の居場所”が用意された｜ライトゲームやアジング、太刀魚 等で使われる定番ギアを、もっと使いやすく

有限会社ライラクス

年間1万本以上売れる定番ギアに、ようやく“居場所”ができた。

DINO GRIP RAPTOR専用ホルスター、2月登場

ライトゲームをやる人なら、

一度は目にしたことがあるはずだ。

DINO GRIP RAPTOR（ディノグリップ ラプター）

アジ・メバル・太刀魚といった鋭い歯やヒレを持つ魚を、

素早く、安全にキャッチできるフィッシュグリップとして、

発売以来、年間1万本以上が選ばれてきた定番モデルだ。

そんな“モンスター級の定番ギア”に、ついに専用ホルスターが用意された。

なぜ今、ラプター専用ホルスターなのか

ラプターは完成度の高いフィッシュグリップだ。

形状、保持力、ロック機構――

掴むという行為に関して、不満はほとんどない。

ただ一つだけ、

多くのユーザーが無意識に妥協していた部分がある。

「どこに、どう付けて使うか」。

腰、バッカン、バッグ。

とりあえずカラビナで吊るす。

とりあえず突っ込む。

それでも使える。

でも、“気持ちよくはない”。

DINO GRIP RAPTOR ホルスターは、

その最後の引っかかりを解消するために作られた。

挿しやすいのに、振っても抜けない理由

このホルスターの核は、

グリップとホルダー部に設けた、計算された隙間。

・指が自然に入り、握りやすい

・戻すときに迷わず挿せる

・それでいて、激しく動いても簡単には抜けない

抜き差しのスムーズさと保持力。

相反する要素を、形状で両立させている。

ラプターのグリップ形状を前提に設計した、

完全専用設計だからこそ成立したバランスだ。

付けたい場所に、迷わず付けられる

腰ベルト、モールベルト、バッカン、バッグ、ゲームベスト。

DINO GRIP RAPTOR ホルスターは、装着場所を選ばない。

自分の釣りスタイルに合わせて、

一番“手が伸びる位置”にセットできる。

ランヤードホールも装備し、

スパイラルコードなどの落下防止アイテムにも対応。

「どこに付けるか」で悩まない。

それだけで、実釣時のストレスは確実に減る。

隙間から見える“ラプターの色”が、ちょうどいい

このホルスターは、

ラプターを完全に隠さない。

収納した状態でも、

本体カラーがさりげなく見える設計になっている。

黒一色にならず、

ギアとしての存在感がちゃんと残る。

使いやすさだけでなく、

持ち歩いたときの見た目まで含めて完成する。

定番だからこそ、最後は“使い方”で差が出る

DINO GRIP RAPTORは、多くの釣り人に選ばれてきた。

だからこそ、

次に効いてくるのは「どう使うか」。

このホルスターは、

ラプターの性能を変えるものではない。

ただ、

ラプターを一番気持ちよく使える状態にする。

ラプターを持っている人ほど、

この違いに気づくはずだ。

掴む前から、もう差がつく。

オフィシャルウェブサイト :https://f-dress.jp/products/4570189749664?_pos=2&_sid=6613d0fad&_ss=r

2026年2月発売予定！｜オフィシャルサイトで予約受付中

DRESS

DINO GRIP RAPTOR ホルスター(https://f-dress.jp/products/4570189749664?_pos=2&_sid=6613d0fad&_ss=r)

\1,980（税込）

商品JAN：4570189749664

●『DINO GRIP RAPTOR』専用設計！組みあわせた際には高い一体感を醸し出します。

●『DINO GRIP RAPTOR』を確実に保持しながらもグリップとホルダー部にクリアランスを設ける仕様の為、握りやすく素早い抜き差しが可能！

●腰のベルトやバッカン、バッグやゲームベストに掛けて使用可能！

●ホルスターに収納することで、汚れを気にせず携行可能！

●ランヤードホール装備。スパイラルコードなど落下防止アイテムを取付できます。

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、

2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。

実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。

2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。

以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。

「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、

初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。

また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、

個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。

釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。

DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。

■会社概要

有限会社ライラクス

フィッシング部門DRESS

本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者 ： 安井 義一郎

【この記事に関する問い合わせ】

担当者：東

TEL：06-6785-0880

担当E-mail：higashi@laylax.com