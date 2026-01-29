【ボイトレ・マンツーマンダンスならNAYUTAS】第8回「K-POPワークショップ」を東京・大阪で開催、大盛況のうちに終了

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）が展開している日本最大級のボイトレ・ダンスマンツーマンスクール「NAYUTAS」は、2025年12月13日（土）に大阪、14日（日）に東京にて、第8回となるK-POPワークショップを開催しました。

本ワークショップは、実際にK-POPアイドルとして活動経験のある講師を迎え、ダンス・ボーカル・メイクなどを通して、K-POPの世界を多角的に体験できる特別企画です。

2日間で延べ87名が参加し、東京会場では一部キャンセル待ちが発生するなど、大きな反響を呼びました。

開催の背景と目的

NAYUTASでは、マンツーマンレッスンを中心としたスクール運営を行う一方で、レッスンの枠を超えて「仲間と出会い、刺激を受け、夢や目標を考える場」を提供したいという想いから、こうしたワークショップを定期的に開催しています。

また、日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営するグループの強みを活かし、K-POPを通じて、一般的なボイトレ・ダンススクールにはない独自の価値を提供しています。



実際にK-POPアイドルとして活動してきた講師との交流に加え、韓国事務所のオーディションという「アウトプットの場」を用意することで、単なる「憧れ」を「現実的な目標」へと変えるきっかけを提供しています。

当日の様子

参加者の約3割は生徒以外の一般参加者で、最年少は9歳。

10代・20代を中心に、「K-POPを趣味として楽しみたい方」から「本気でアイドルを目指す方」まで、幅広い層が参加しました。

休憩時間にも自主練習や積極的な質問が行われ、参加者や保護者同士の交流が自然と生まれるなど、会場は終始熱気に包まれていました。

今回は企画のひとつとして、ダンスワークショップではドレスコードを設定。参加者の一体感を高める演出としても好評でした。

メイクワークショップではモデルを用いた実践形式で進行し、デイリーメイクに使えるテクニックやおすすめアイテム、手持ちのメイク道具の活用法まで丁寧な指導が行われました。

メイク未経験者や男子生徒を含む幅広い参加者が、真剣な表情で説明に耳を傾け、実際に手を動かしながら熱心にメモを取る姿が印象的でした。

参加者の声

・教えていただいた方法がとても良い参考になっています。所属事務所以外にも目に留めてもらえて、自信がついてきました！

・スキルだけでなく、魅せ方ももっと磨きたいと思いました。周りに負けない自信を持ちたいです。

・ワークショップをきっかけに韓国メイクに興味を持ち、もっと勉強したいと思いました。

告知動画やレポート投稿には、SNS上で100件を超える「いいね」が集まり、オンラインでも高い反響を得ました。

担当者コメント

定番のダンス、ボーカルに続き、今回は新たにメイクワークショップにも挑戦しました。

当日は複数のプログラムが同時進行する熱気の中、参加者の皆さんがジャンルの垣根を超えて学べる、NAYUTASらしい特別な一日となりました。

また、交流を通じて新たなコミュニティが生まれたことは、大きな収穫でした。

不安そうな表情が最後には晴れやかな笑顔に変わり、企画して本当に良かったと胸が熱くなりました。

今回の経験が、皆さんの夢を後押しするきっかけになることを願っています。

NAYUTAS（ナユタス）について

NAYUTAS（ナユタス）は、株式会社K Villageが展開する全国100校舎超のボイトレ・ダンス・楽器のマンツーマンスクールです。

「苦手を好きに、好きが得意に。」という理念のもと、プロ講師による質の高いマンツーマン指導を全国で提供しています。

ボイストレーニングでは、ボーカル・声優・ミュージカル・K-POP・話し方など幅広い目的に対応し、ダンス・楽器・DTMまで、多様な表現ジャンルを一人ひとりの目標に合わせて学べる柔軟なカリキュラムを展開。

個性を伸ばす教育スタイルが支持され、未経験者からプロ志向まで幅広い層から選ばれています。

さらに、教室レッスンだけでなく、デジタルコンテンツやオンライン学習を通じて、表現に挑戦するすべての人の「一歩」を後押しする取り組みを強化しています。

2026年も全国各地で新規開校を予定しており、教室展開を一層加速させます。

今後も、エンターテインメント領域での教育機会を広げ、誰もが才能を伸ばせる環境づくりに努めてまいります。

本件に関するお問い合わせ

公式サイトはこちら :https://nayutas.net/

株式会社K Village

取締役 飯田 裕紀

https://kvillage.co.jp/contact/ (https://kvillage.co.jp/contact/)

【株式会社 K Village 会社概要】

本社：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立：2010年

URL：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介