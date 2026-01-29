「野球とかサッカーって団体競技じゃないですか、苦手だなぁって（笑）陸上競技が自分に合ってました」

朝日放送ラジオ株式会社

◆ABCラジオ『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

2026年1月31日（土）7:00～7:30 / 2月7日（土）9:30～10:00 ２週連続ゲスト：柏原竜二さん（スポーツ解説者）

ABCアナウンサー浦川泰幸がパーソナリティを務める『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』は、スポーツ解説者、柏原竜二さんをゲストにお迎えします。

箱根駅伝で３度の総合優勝に貢献。

山登り5区にて4年連続の区間賞を獲得した２代目・山の神。

「箱根駅伝はテレビで観る世界だった」と柏原さん。

駅伝に目覚め、東洋大学を目指すきっかけとなった

初代・山の神、今井正人さんとの出会いを振り返ります。

また今年、箱根駅伝で誕生した「シン・山の神」

青山学院大、黒田朝日選手の異次元の走りも徹底解説！どうぞご期待ください。

■番組概要■

◇タイトル 『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

◇放送日時： 毎週土曜 9：30～10：00

◇出演者： 浦川泰幸（ABCアナウンサー）、仲みゆき

◇番組URL： https://abcradio.asahi.co.jp/plus/