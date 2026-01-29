【限定3名】銘酒『百済寺樽』の進化を、研究の最前線で。酵母研究の裏側と醸造現場の特別見学ツアー。

合同会社グリーンラボラトリー

444年の時を超え、再び動き出した歴史の一滴 ― 百済寺樽。

かつて室町時代に朝廷や幕府にも献上された幻の清酒「百済寺樽」。

戦国の動乱で途絶えたその歴史を、現代によみがえらせる挑戦「百済寺樽復活プロジェクト」が2016年より始まりました。

信長の焼き討ちを生き抜いた「菩提樹」より酵母を採取

復活から10年。百済寺樽は今、百済寺繁栄の象徴である、信長の焼き討ちを生き抜いた「菩提樹」の酵母で新たな酒造りに挑戦をすることにしました！

今回、普段は立ち入ることのできない滋賀県工業技術総合センターの醸造研究現場を特別に公開。

17株の選抜された優良株を確認し「百済寺樽の次の歴史」の1ページに一緒に立ち会ってくだっさるメンバーを3名限定で募集します！

1573年、織田信長による焼き討ちで一度は灰燼に帰した百済寺。

この寺は、室町時代に来日したカトリック宣教師ルイス・フロイスにより 「地上の天国」と称された歴史を持つ滋賀県屈指の古刹です。その境内には、焼き討ちを生き延び、今もなお命をつなぐ一本の菩提樹があります。 百済寺樽プロジェクトは、この菩提樹の花から採取した酵母を用いた酒造りを、本格的に始動しました。本プロジェクトは、滋賀県工業技術総合センターおよび喜多酒造株式会社との連携により進められており、既存の百済寺樽に加えて新しい百済寺酵母の酒造りを目指しています。

見どころ

百済寺の菩提樹。力強い「生命」を感じます。

1. 百済寺酵母研究の過程を特別公開

仕込み後約10日、総米200gスケールの醸造試験の様子を研究員解説つきで紹介。

2. 菩提樹から分離された「17株」の酵母

分離・培養で取得した17株の菌株から、優良株を選抜中。プロセスを資料で解説。

3. 歴史と研究が交差するストーリー

なぜ菩提樹の酵母なのか。“進化”を選んだ理由と、100年先を見据えた挑戦をプロジェクトリーダーが語ります。

4. 未来を語る意見交換

見学の最後には、皆さんが感じたことやアイデアをぜひお聞かせください。あなたの声が、次の一歩のヒントになるかも！

開催概要

百済寺樽プロジェクトについて

- 主催：百済寺樽プロジェクト（合同会社グリーンラボラトリー）- 共催：喜多酒造株式会社、滋賀県工業技術総合センター- 日時： 2026年2月14日 14:00～16:00- 場所： 滋賀県工業技術総合センター 別館 （滋賀県栗東市上砥山２３２）- 内容： スライドによる研究解説、有望株の解説、醸造試験施設の見学、百済寺樽（今年度仕込み分）の試飲※百済寺酵母を用いた酒の試飲は本段階では行いません。- 参加者： プロジェクト関係者、たる部、および一般公募の当選者- 応募方法：https://hyakusaijitaru.com/oshirase/bodaijupj.html (百済寺樽HPより)- 応募締め切り：2026年2月5日（木） 17:00

百済寺樽（ひゃくさいじたる）は、室町時代に「東洋一の寺院」「地上の天国」と称された滋賀・百済寺で醸されていた銘酒です。公家の日記『言国卿記』などの史料にも記され、幕府や朝廷に献上されるほど都人に珍重されていましたが、1573年の織田信長による百済寺焼き討ちにより途絶え、以後444年にわたり「幻の酒」となりました。百済寺樽プロジェクトは、この幻の酒を現代に蘇らせ、未来へつなぐことを目的に、2016年に代表・藤田彩夏の発案から始まった百済寺地域を活性させるためのプロジェクトです。寺院、酒蔵、地元農家、JA、行政、地域住民等が連携し、歴史の再現ではなく、現代に愛され続ける「第二の百済寺樽」を目指して取り組んでいます。2017年の復活後、一般販売では発売から30分で完売。 現在はファンコミュニティ「たる部」の運営や大学や行政との協働を通じ、地域に新たな繋がりを生んでいます。 今回の「百済寺酵母プロジェクト」は、その歩みをさらに100年先へつなぐための新たな挑戦です。