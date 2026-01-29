『海外駐在員に本当に喜ばれる海外赴任規程』のウェビナーを開催！追加費用ゼロで実現する方法をスペシャリストが徹底解説【リロケーション・インターナショナル】

株式会社リログループ

株式会社リログループ<東証プライム市場 8876>傘下の事業会社であり、海外赴任・出張・外国人受け入れといった“グローバル人事”領域を総合的に支援する株式会社リロケーション・インターナショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 舞田 剛 https://www.relocation-international.co.jp/）は、『海外駐在員に本当に喜ばれる海外赴任規程』をテーマとしたウェビナーを、2026年2月17日（火）に開催いたします。

本セミナーでは、多様化する海外駐在員の「本音」と規程の「ズレ」の正体を紐解き、「規程の限界」を突破する切り札として注目される『Core/Flex（コア・フレックス）制度』を、グローバルモビリティコンサルティングのスペシャリストが徹底解説します。

リロケーション・インターナショナルは世界規模で活躍する企業の戦略的パートナーとして、今後も企業の国際展開と赴任者の安心を力強く支えてまいります。

ウェビナー詳細・申込み（無料） :https://www.relocation-international.co.jp/news/2026/01/217.html

ウェビナー概要

◆日時 ： 2026年2月17日（火） 11:00～11:45

◆表題 ： 今の「赴任支援」、駐在員に本当に喜ばれていますか？

費用を増やさず満足度を上げる「海外赴任規程の再設計」ウェビナー

◆内容 ： 現状分析 ： 多様化する駐在員の「本音」と規程の「ズレ」の正体

制度解説 ： 日本企業でも導入・準備が始まった「Core/Flex制度」の基本構造

具体事例 ： 教育・一時帰国・住宅・介護...追加コストを抑えた組み換えパターン

導入のヒント ： 全面改定だけではない、「部分導入」から始める実務ステップ

◆会場 ： オンラインセミナー（Zoom）

◆参加費 ： 無料

◆定員 ： 500名様

登壇者のご紹介

株式会社リロケーション・インターナショナル

コンサルタント/グローバルモビリティスペシャリスト

梶谷 由紀子

大学卒業後北南米での生活を経て横河オーガニゼーション・リソース・カウンセラーズ（現マーサージャパン）にて11年間勤務。その後現職へ移り通算20年超のキャリアを持つ日本のグローバルモビリティコンサルティングの第一人者。

AIRINCと共同で日本企業に対するグローバルモビリティポリシーのコンサルティングを提供するなど、日本企業の海外駐在員処遇関連の豊富な事例は勿論、日本国内・海外の最新トレンドを反映した包括的なコンサルティングを提供。

リロケーションサポートの現場経験も持ち、イミグレーションからシップメント、ヘルスケアまで、モビリティの全てをカバーできる日本でただひとりのコンサルタント。

～企業概要～

■株式会社リログループ

□所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目3番23号

□U R L ： https://www.relo.jp/

□設 立 ： 1967年3月15日

□資本金 ： 26億6,700万円

■株式会社リロケーション・インターナショナル

□所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目3番25号

□U R L ：https://www.relocation-international.co.jp/

□設 立 ： 2005年6月27日

