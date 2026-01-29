280万人のレシートデータから見る「買い物動向」調査　12月、全国・地方別の味噌売れ筋ランキング

東芝デジタルソリューションズ株式会社

東芝デジタルソリューションズは、東芝グループの電子レシートサービス「スマートレシート(R)」を利用する約280万人のレシートデータから得られる購買データを分析し、さまざまな商品の買い物動向をお伝えいたします。今回は味噌に注目し、2025年12月（1か月間）に購買数量が多い商品を全国および地方別にランキング化しました。

全国ランキングでは、1位には米糀を贅沢に使用した「米味噌」、2位には健康志向を反映した減塩タイプの「米味噌」がランクインし、「米味噌」人気が明らかとなりつつ、利便性の高いだし入りや無添加商品が上位を占める結果となりました。一方で、12月の季節需要を反映し、24年12月データ同様に、全国ランキングでも正月料理である雑煮には欠かせない「白味噌」が上位に食い込む結果となりました。購買データからは、日常の健康管理を意識した購買と、正月準備という伝統的な季節行事への備えという、目的の異なる2つのニーズが表れている可能性が考えられます。

地方別ランキングで東日本、西日本の特徴を比較してみると、北海道・東北・関東では「米味噌」が主流である一方、九州地方では全国で唯一「麦味噌」や「合わせ味噌」が上位を占め、地域固有の味覚が色濃く残っています。さらに、中部地方では「調理用味噌」が首位となり、特定の地域で独自の進化を遂げた食文化も確認できました。

地方別の味噌売れ筋ランキング（2025年12月）

データ備考

・対象期間：2025年12月1日～31日

・対象店舗：「スマートレシート(R)」加盟店

・対象商品：JANコード（全国共通の商品識別番号）がついている商品

・PB：プライベートブランドの略。プライベートブランドはメーカー名を伏せて記載

■家計管理もラクラク！支出管理は「スマートレシート(R)」

東芝テック株式会社が開発・運営し、東芝デジタルソリューションズ株式会社が運営を支援している電子レシートサービス「スマートレシート(R)」は、会計時に通常は紙で提供される購入商品の明細レシートを電子化し、電子レシートセンターでデータとして管理、提供するサービスです。お客様の手元に紙のレシートを残さなくてもスマートフォンで購入履歴をいつでも確認することができ、お客様の買い物における利便性の向上につながるとともに、加盟店における紙レシートの発行コスト削減や紙資源の使用量の低減に貢献します。

「スマートレシート(R)」の公式サイト：https://www.smartreceipt.jp/

＊「スマートレシート(R)」は東芝テック株式会社の登録商標です。

■AI×購買データ活用支援サービスとして提供するデータやアプリについて

「スマートレシート(R)」で得た購買統計データ

「スマートレシート(R)」の会員約280万人が、スーパーマーケットやドラックストア、コンビニ、飲食店などで受け取るレシートデータ（購買データ）をタイムリーに集計し、統計化したデータを提供。消費者の日々の購買動向を分析することが可能です。

レシート読み取り家計簿「レシートスキャン」

東芝デジタルソリューションズ株式会社が開発・運営している「レシートスキャン」は、紙のレシートを撮影するだけで、自動的に支出管理ができる無料アプリです。レシート情報（店舗名や商品名、金額など）は「スマートレシート(R)」と連携されるため、電子レシートとの一括管理も可能です。

「レシートスキャン」の公式サイト：https://www.toshiba-data.co.jp/receiptscan.htm

＊「レシートスキャン」に登録したレシート情報は、購買証明として使えません。また、「スマートレシート(R)」のキャンペーン応募やスタンプカード・クーポン付与などの対象になりません。