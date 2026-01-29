【さいたま市版SOIP】2月18日（水）オープンセッション参加者募集！

株式会社ザスモールシングス

株式会社ザスモールシングス（東京都港区、代表取締役社長：田上悦史）は、さいたま市および一般社団法人さいたまスポーツコミッション（所在地：埼玉県さいたま市／代表理事：遠藤秀一、以下「SSC」）と連携し、スポーツとあらゆる産業の共創で新たなビジネスを創出し、地域課題や社会課題の解決を図る「さいたま市版SOIP」を推進しています。本事業の一環として、現在進行中の共創事業の取り組み内容を共有し、外部からの意見や新たな連携を募るオープンセッションを2026年2月18日（水）午後に開催します。

2025年12月には、複数の提案の中から、次の検証フェーズへ進む2件の共創プランを選定しました。採択された共創プランは、事業の構想を実際に運営可能な形で試しながら、収益モデルや顧客ニーズ、運営プロセスを実践的に検証し、事業成功に向けた改善を重ねています。

本オープンセッションは、現在進行中の共創プランについて、取組内容や検証の状況を共有するとともに、事業や企画をさらにブラッシュアップするため、参加者の皆さまから率直なご意見やアイデアを伺うこと、また、共創事業に新たに参画いただける方との出会いの場とすることを目的としています。

スポーツを起点とした社会課題解決や新規事業創出に関心のある方、共創プランへの参画に関心のある方は、ぜひご参加ください。

■開催概要

会場：ソニックシティ 会議室601

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5

時間： 13:45～16:20 （13:30 開場）



▶共創プラン１.：『OPTプロダクトキット』を活用した誰もが実施・参加しやすい生理セミナーパッケージの開発

共創テーマ：I）自分らしく健康に向き合うための取組

共創アスリート：尾池望（マラソン）、村上茉愛（体操）

共創企業：株式会社wagamama

▶共創プラン２.：スポーツダーツを活用したコミュニティ形成

共創テーマ：II）自由な活動を可能にする環境づくり

共創アスリート：大山加奈（バレーボール）、小野塚彩那（フリースタイルスキー）

共創企業：株式会社ダーツライブ

■こんな方におすすめです

・現在進行中の共創プランの内容を知り、意見やアイデアを届けたい方

・スポーツ×社会課題解決に関心があり、共創事業に関わってみたい方

・新規事業やサービス開発に取り組む、または参画を検討している企業・団体・個人の方

皆さまの視点や気づきが、共創プランの改善や事業化、さらなる連携につながる重要なヒントとなります。

多くの方のご参加をお待ちしています。

■今後の予定

・成果報告会 2026年3月24日（火）（予定）

プロトタイピングの成果、事業化及び社会実装の計画について発表。事業化・社会実装を目指します。

社会実装・事業継続に向けて、次年度以降の事業拡大フェーズにおいても支援します。

■「さいたま市版SOIP」とは

SOIP（Sports Open Innovation Platform）は、スポーツ庁が推進する、スポーツ界と他産業界が連携することで新たなサービスの創出を促すオープンイノベーションの仕組みです。

さいたま市版SOIPでは、スポーツとあらゆる産業の共創で新たなビジネスを創出し、地域課題や社会課題の解決を図ります。

■参考

・令和7年度【さいたま市版SOIP】パートナー企業の募集を開始！

女性が直面する社会課題解決のため、アスリート・スポーツチームとの新たな共創アイデアを募集します～スポーツの力を活用した新たなビジネスの創出に取り組む皆さまを募集します！～（2025年9月11日）

・令和7年度【さいたま市版SOIP】アーリープロトタイピングへ進む4件の共創プランを採択！

企業とアスリート・スポーツチームがチームを結成し、女性の社会課題解決に向けた共創が始動（2025年11月17日）

・【さいたま市版SOIP】中間発表を実施し、共創プラン2件を採択！フルプロトタイピングを経て事業の確立へ（2025年12月23日）

■事業HP

■主催

■運営事務局

一般社団法人さいたまスポーツコミッション

株式会社ザスモールシングス

