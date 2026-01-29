2025-26シーズン 第10節 マッチパートナー（NTTインテグレーション株式会社）決定のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1 第10節 コベルコ神戸スティーラーズ戦において、NTTインテグレーション株式会社がマッチパートナーとなり、当日は『NTTインテグレーション進撃マッチ』として開催することが決定しましたのでお知らせいたします。

また、マッチパートナー決定を記念し、限定オリジナルデザインマフラータオルを来場者先着3,000名様に配布することが決定しました！

※配布場所等詳細につきましては、別途クラブHPにてご案内いたします。

試合概要

【マッチパートナー】NTTインテグレーション株式会社

【マッチタイトル】NTTインテグレーション進撃マッチ

【試合日程】2025年2月28日(土)

【キックオフ時間】13:00

【対戦相手】コベルコ神戸スティーラーズ

【試合会場】駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

会社概要

【社名】NTTインテグレーション株式会社

【代表者】代表取締役社長執行役員 桜井伝治

【本社所在地】東京都中央区明石町8番1号

【事業内容】NTTインテグレーション(NI+C)は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。

「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。

【URL】https://www.niandc.co.jp/