2025-26シーズン 第10節 マッチパートナー（NTTインテグレーション株式会社）決定のお知らせ
株式会社NTT Sports X
また、マッチパートナー決定を記念し、限定オリジナルデザインマフラータオルを来場者先着3,000名様に配布することが決定しました！
【マッチパートナー】NTTインテグレーション株式会社
【社名】NTTインテグレーション株式会社
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1 第10節 コベルコ神戸スティーラーズ戦において、NTTインテグレーション株式会社がマッチパートナーとなり、当日は『NTTインテグレーション進撃マッチ』として開催することが決定しましたのでお知らせいたします。
※配布場所等詳細につきましては、別途クラブHPにてご案内いたします。
試合概要
【マッチタイトル】NTTインテグレーション進撃マッチ
【試合日程】2025年2月28日(土)
【キックオフ時間】13:00
【対戦相手】コベルコ神戸スティーラーズ
【試合会場】駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
会社概要
【代表者】代表取締役社長執行役員 桜井伝治
【本社所在地】東京都中央区明石町8番1号
【事業内容】NTTインテグレーション(NI+C)は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。
「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。
【URL】https://www.niandc.co.jp/