AuthenticAI、組織のAIエージェント化率を予測する大規模シミュレーション「AI Simulation 2030」を開始

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下オーセンティックAI社）は、自社が提供する生成AIプラットフォーム「Maison AI（メゾンエーアイ）」において、従業員440名、AI社員200名が働く仮想の企業「株式会社2030」を構築。AI導入によって組織や財務がどう変化するかを検証するR&Dプロジェクト「AI Simulation 2030」を開始いたします。

本プロジェクトは、いわばAI導入の組織的な効果をリスクなく事前に検証できるシミュレーターです。200体以上のカスタムAIエージェントを業務プロセスに組み込むことで、2030年に向けた企業の「AIエージェント化率」や、それに伴う経営指標の変化をシミュレーションします。これにより得られた知見は、導入企業が「いつ、どの部署に、どのようなAIを配置すべきか」などのAI導入ロードマップの策定や、未来の競争力強化に向けた戦略支援に活用してまいります。

■プロジェクトの背景：AIを「道具」から「組織の一員」へ

現在、多くの企業が生成AIを導入していますが、その多くは「メール作成」「要約」といった部分的な業務の効率化に留まっています。「AIによって組織全体がどう変わるのか？」「最終的な投資対効果（ROI）はいくらになるのか？」という問いに対し、明確な答えを出せている企業は多くありません。

しかし、実在する企業で大規模な組織変革を試すには、既存のシステムや文化などの壁があり、検証に時間がかかります。

そこでオーセンティックAI社は、あえて現実のしがらみを排除した「理想的なモデル企業（株式会社2030）」をAI上でゼロから設計・構築するアプローチを採用しました。これにより、AIと人が理想的な役割分担で働く「2030年の組織像」を最速で導き出し、顧客企業が目指すべきゴールを具体的に提示します。

■「AI Simulation 2030」の概要

本プロジェクトでは、ライフスタイル事業を展開する架空の企業グループ「株式会社2030」（従業員数440名、部署数18）を設定。その事業活動のすべてをMaison AI上で再現・シミュレーションを行うことで、以下の3点を検証します。

1. 200体の「AI社員」による業務運営

Maison AI上に、企画・人事・財務・営業などの各部署に最適化された200体の「AIエージェント（AI社員）」を配置。AI同士が連携し、外部ツールを使って業務を完結させるプロセスを再現することで、「人間が本来集中すべき創造的な仕事」が何であるかを定義します。

2. 財務インパクトと成長投資の可視化

単なる業務時間の削減だけでなく、AI導入がB/S（貸借対照表）やP/L（損益計算書）に与える影響までを算出。生み出された余剰リソースをどの成長領域へ投資すべきかまでをシミュレーションすることで、AI時代の企業競争力を左右する「経営判断」の質を高めます。

3. 顧客企業のロードマップ策定への応用

本シミュレーションで確立した技術とモデルを応用し、将来的には顧客企業ごとのデータを当てはめた「未来のロードマップ策定」サービスとしての展開を予定。顧客企業が5年後、10年後に向けて今から取り組むべきステップを明確にするほか、部署ごとのAI化の適正比率や、段階的な移行プランの提示を可能にします。

■今後の展開

本プロジェクトは、2026年3月までにフェーズ4「2030年に向けたAI技術適用のシミュレーション」の完了を予定しています。

オーセンティックAI社は、このR&Dを通じて得られた知見をもとに、AIを「使う」段階から、企業そのものをAIで「再設計」する段階へと、顧客企業の変革を力強く支援してまいります。

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5やGemini 3 Proをはじめとする14種類の高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact