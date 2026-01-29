SMBCリーガルX株式会社におけるストック・オプション（新株予約権）の発行について

SMBCリーガルX株式会社

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島 達、以下、「三井住友フィナンシャルグループ」）の子会社であるSMBCリーガルX株式会社（President, CEO：三嶋 英城、以下、「SMBCリーガルX」）は、取締役の中長期的な企業価値向上へのコミットメントを強化すること等を目的として、ストック・オプション（新株予約権）を発行することを決定いたしました。

1.目的

本新株予約権の発行は、資金流出を抑制しつつ、経営陣の企業価値向上への強いコミットメントを引き出し、リターンを財務指標の達成に連動して提供することで持続的向上を図ることを目的としたものです。中長期的な価値創造を担う人材に対して、オーナーシップとリーダーシップを促すことで、企業成長への意欲と責任を一層高めてまいります。

2.新株予約権の特徴（パフォーマンス・ベスティング）

単なる在籍期間の経過ではなく、SMBCリーガルXの事業計画に基づく客観的な財務指標の達成を権利行使の条件として設定しております。また、全ての条件を達成した時点において、発行対象である取締役2名に対して発行済株式総数の最大10%程度に相当する規模で発行しております。これにより、当該取締役に対して十分なインセンティブを付与すると同時に、株主の三井住友フィナンシャルグループと共に、高いガバナンス水準の事業運営を進めていきます。

3.三井住友フィナンシャルグループとして

SMBCリーガルXは、グループの新たな成長の柱となるビジネスアイデアを生み出し、そしてチャレンジする従業員を支援する「社長製造業」のもとに誕生した子会社となります。本新株予約権の発行は、SMBCリーガルXの中長期的な企業価値向上および上場に向けたガバナンス強化の一環と位置づけておりますが、このような子会社を更に増やしていけるよう、デジタルビジネスの創出、従業員のキャリアの多様化を後押ししてまいります。

＜ご参考＞SMBCリーガルX株式会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168690/table/4_1_cd1cd27e9206ed01ca3ff4e41a0ac2a0.jpg?v=202601290951 ]

