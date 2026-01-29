茨城県常陸太田市 官民連携複合施設に「TSUTAYA BOOKSTORE 常陸太田（仮称）」を2026年6月出店

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦慎一郎、以下「CX」）と、TSUTAYAの加盟企業である株式会社ブックエース（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：奥野康作、以下「ブックエース」）は、茨城県常陸太田市が取り組む東部土地区画整理事業用地に誕生する官民連携複合施設内において、「TSUTAYA BOOKSTORE常陸太田（仮称）」を2026年6月に出店予定です。

外観イメージ図

茨城県常陸太田市東部土地区画整理事業は、大街区を活用した商業・業務用地の整備を行い、買い物環境の向上や雇用の創出を図り、若者世代の定住促進や持続可能なまちづくりを進めることを目的に取り組まれている事業です。本事業において核となる官民連携複合施設内において、「TSUTAYA BOOKSTORE常陸太田（仮称）」は、書店としての機能に加え、市民の皆さまが交流できるスペースの提供や各種イベントの開催、さらに常陸太田市の魅力を発信する企画などを積極的に実施し、地域の皆さまの交流拠点としての価値を提供してまいります。

店舗の詳細に関しては、今後随時発表してまいります。