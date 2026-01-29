【LINE】国内月間利用者数が1億ユーザーを突破

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」は、国内月間利用者数※1が1億ユーザー※2を突破しました。本日より、「LINE」に関する特設サイトを公開したほか、オリジナルクッションが当たるSNSキャンペーンを実施します。

※1：スマートフォンに紐付くLINEアカウントを保有するiOS/Androidのユーザーのうち、1か月の間に一度でも「LINE」を起動したユーザーアカウントの数

※2：2025年12月末時点

東日本大震災の際に家族や友人と連絡が取れず、不安な日々が続いたという経験をきっかけに、「大切な人とつながるコミュニケーションサービス」として2011年6月23日に「LINE」が誕生しました。今年で15周年を迎えます。

「LINE」は誕生当初より、コミュニケーションを起点に、ユーザーの生活をより便利で豊かにする”ライフプラットフォーム”となることを掲げてきました。家族や友人といった人と人とのつながりにとどまらず、企業や自治体、情報など、ユーザーの皆様を取り巻く多様な”つながり”を支えるため、これまでさまざまな取り組みや挑戦を重ねてきました。

この度公開した特設サイトでは、ユーザーの皆様と共に歩んできた「LINE」の歴史をはじめ、最初のネーミング案や最初のLINEスタンプといった初期のエピソード、日々の生活をより便利にする機能の紹介などのコンテンツを掲載しています。また、ユーザーの皆様への感謝を込めて、スマートフォン・PCでご利用いただける記念壁紙を特設サイト上で配布しています。

さらに本日より、国内月間利用者数1億ユーザー突破を記念したSNSキャンペーンを実施します。抽選で「LINE」のアプリアイコンをモチーフにしたオリジナルクッションをプレゼントしますので、ぜひこの機会にご参加ください。

「LINE」はこれからも、ユーザーの皆様のあらゆる“つながり”を支えるため、安全・安心を最優先に据えたサービス運営を徹底するとともに、変化する社会や生活に寄り添い、新たな価値を生み出す挑戦を続けてまいります。

■「LINE」の歩みや最新の便利機能などを知れる特設サイトを公開

特設サイトには、以下のコンテンツを掲載しています。

１. LINEの歩み

誕生から現在まで、「LINE」にまつわるさまざまな出来事をご紹介します。

２. LINE、初めての〇〇。

最初のネーミング案やLINEスタンプなど、「LINE」の初期に関するエピソードをまとめています。

３. LINEをより楽しめる便利機能

生成AIによるサポートや、リリース前の機能をいち早く試せる設定など、「LINE」をより便利にご利用いただける機能を紹介します。

４. SNSキャンペーン

1億ユーザー突破を記念したキャンペーンについてご案内しています。

５. 記念壁紙プレゼント

ユーザーの皆様への感謝を込めて、記念壁紙をプレゼントします。スマートフォン用・PC用それぞれ2種類のカラーをご用意しています。

特設サイトURL：https://100million.landpress.line.me

■国内月間利用者数1億ユーザー突破を記念したSNSキャンペーンを開催、抽選で10名様にオリジナルクッションをプレゼント

本日より、国内月間利用者数1億ユーザー突破を記念したSNSキャンペーンを実施します。LINEの公式Xアカウントをフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストすると応募完了です。抽選で10名様に、「LINE」のアプリアイコンをモチーフにしたオリジナルクッションをプレゼントします。

さらに、ハッシュタグ「#祝LINE国内1億ユーザー」をつけて、最近「LINE」でやり取りした相手について追加投稿すると、当選確率がアップします。

<キャンペーン概要>

募集期間：2026年1月29日（木）～2月4日（水）23:59

参加方法：

・「LINE」のX公式アカウント（@LINEjp_official(https://x.com/LINEjp_official)）をフォロー

・キャンペーン投稿をリポスト

※ハッシュタグ「#祝LINE国内1億ユーザー」をつけて、最近「LINE」でやり取りした相手について追加投稿すると当選確率がアップ

・景品：「LINE」のアプリアイコンをモチーフにしたオリジナルクッション（抽選で10名様）

※当選者には、2月13日（金）23:59までに「LINE」のX公式アカウントよりDMにてご連絡します。

※その他の詳細や注意事項については、対象のキャンペーン投稿をご確認ください。

