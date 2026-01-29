こどもの暮らしを支える保育・医療・発達支援の一体化総合施設　4月1日横浜に2拠点誕生

特定非営利活動法人おれんじハウス

認定NPO法人おれんじハウス（横浜市、理事長:中陳亮太）は、2026年4月1日、横浜市旭区⼆俣川および戸塚区に、保育・医療・発達支援を一体化した総合支援拠点「おれんじハウスそだちとケアベース」を2拠点同時に開設します。

詳細： https://orangebaby.org/flagship/

（左：おれんじハウスそだちとケアベース二俣川 右：同戸塚 建設イメージ）

本拠点には「横浜市医療的ケア児サポート保育園」として認定された認可保育所、発達支援・放課後支援、医療・相談機能を併設。医療的ケアが必要なこどもを含め、発達に特性のあるこどもやきょうだい、地域のこどもたちが、年齢や制度の枠を越えて共に過ごせる環境を整えます。

また、二俣川拠点には診療所を併設し（2026年5～6月開設予定）こども訪問看護ステーションとも連携。家庭や地域での暮らしまで見据えた切れ目のない支援モデルの構築を目指します。



背景｜支援が「分断」されてしまう現実

医療的ケア児や発達に特性のあるこどもを取り巻く支援は、年齢や制度ごとに分かれ、成長の節目で環境が大きく変わります。そのたびに、こどもも家族も関係性を「やり直す」必要がありました。おれんじハウスはこの構造そのものに課題意識を持ち、制度のための施設ではなく「暮らしのための拠点」として、保育・医療・福祉を一つの場所に集約するモデルを構想しました。



「おれんじハウスそだちとケアベース」概要

コンセプト

「こどもと家族、そして地域の暮らしに寄り添い、育ちと生活の過程を、地域の中でつないでいく総合拠点」

- 「そだちとケアベース」は、認可保育所、診療所、児童発達支援、放課後等デイサービス、放課後児童クラブ、相談支援事業所を一体的に配置した総合支援拠点です。- この拠点によって、年齢や制度が変わっても、同じ場所・関係性の中で育ちを支え続けることで、こどもと家族の暮らしに「切れ目」をつくりません。- 医療的ケアの有無や発達特性にかかわらず、こども・家族・地域が同じ日常を共有しながら育ち合う、支援が成長で途切れない新しい地域インフラモデル（＝保育・医療・福祉を一体化した拠点モデル）として、地域への定着をはかります。施設概要- おれんじハウスそだちとケアベース二俣川

建設地：神奈川県横浜市旭区二俣川2-47-3

主な機能：認可保育所／児童発達支援／放課後等デイサービス／放課後児童クラブ／相談支援事業所／診療所

- おれんじハウスそだちとケアベース戸塚

建設地：神奈川県横浜市戸塚区矢部町684-1

主な機能認可保育所／児童発達支援／放課後等デイサービス

施設の特長

１. 複数機能を一体化した切れ目のない支援

- 認可保育所、児童発達支援、放課後等デイサービス、放課後児童クラブ、相談支援事業所、診療所- 年齢や制度が変わっても、慣れ親しんだ環境の中で関係性が継続する体制

２. 多職種が同じ場所で関わる日常

- 保育士・看護師・栄養士・児童発達支援専門職・医師・助産師・心理士・リハビリ職 など

→ 日常の暮らしの中で医療・発達支援が自然に組み込まれる

３. 医療的ケアの有無を越えて“自然に混ざり合うインクルーシブ環境

- 特別な場ではなく、「一緒に過ごす日常」そのものを大切にした設計

４. 施設外まで含めた支援

- 地域子育て支援拠点、児童発達支援センター、地域包括支援センター、診療所・訪問看護ステーション等と連携

→ 家庭・地域での生活まで視野に入れた支援

利用対象者のイメージ（一部）

- 医療的ケアが必要な未就学児とその家族- 発達に特性のある未就学児とその家族- 一般の未就学児とその家族- 小学生（放課後児童クラブ／放課後等デイサービス）- 地域の親子・住民「おれんじハウスそだちとケアベース二俣川」に併設する診療所について

二俣川拠点内に併設する診療所（2026年5～6月開設予定）では、一般診療を大切にしながら、医療的ケアが必要なこどもや発達に特性のあるこども、家族の暮らしに寄り添う医療を目指します。

本診療所には、神奈川県および横浜市における医療的ケア児支援の分野で長年実践を重ねてきた星野陸夫医師（神奈川県立こども医療センター 地域医療連携室）も参画予定です。医療を「特別な場所」で完結させるのではなく、地域の暮らしの延長線上で機能させることを重視し、保育・福祉・行政との連携を進めていきます。



代表者コメント

2拠点の新設について、当法人理事長 中陳亮太 は以下のように述べています。

「制度が変わるたびに、こどもと家族が環境を変えなければならない。その当たり前を、変えたいという想いがありました。

そだちとケアベースは、特別な支援の場ではありません。医療的ケアの有無にかかわらず、こどもたちが“同じ日常”を生きるための拠点です。支援が必要だから分けるのではなく、暮らしの中に自然に支援がある社会を、横浜からつくっていきたいと考えています」



今後の予定

認可保育園については一次申込が終了し、0～3歳児クラスはほぼ定員上限に達しております。併設する児童発達支援・放課後等デイサービス・放課後児童クラブ（学童）は、利用希望者の申込みを開始しており、受付を行っています。詳細資料のご提供や事前取材にも喜んで対応いたしますので、ぜひご取材をご検討のほど、よろしくお願いいたします。



認定NPO法人おれんじハウス

理事長：中陳 亮太

所在地：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-19 グレイス横浜ポートシティ1階

設立：2013年4月1日

HP：https://orangebaby.org

＜事業内容＞

・小規模認可保育事業

・企業主導型保育事業

・居宅訪問型保育事業

・産前産後ヘルパー／養育支援ヘルパー事業

・小児専門訪問看護ステーション事業

・保育園看護師支援事業

・児童発達支援事業

・放課後等デイサービス事業

・保育所等訪問支援事業

・居宅訪問型児童発達支援事業