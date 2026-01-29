～乱れがちな食生活の栄養の偏りをサポート～高密度栄養設計の　#100ミールのサービスを開始

株式会社AIVICK

写真は500kcalセット1食（主菜、主菜ソース、スチームベジタブル、ごはん、スープ）

株式会社AIVICK（本社：京都府京都市、代表取締役：矢津田 智子、以下、アイヴィック）は、本日より高密度栄養設計※1の冷凍宅配サービスを開始します。＃100ミールは、すべての献立を1つ100kcalと、カロリー計算がしやすいように考案しました。また、忙しい現代で栄養の偏りがちな毎日に、不足する栄養素の補給ができる冷凍宅配食サービスで、簡単にオンラインで注文ができます。発売を記念して15品が初回4,980円(税込・送料込)でお試しできるキャンペーンを実施中です。これを機にぜひお試しください。

販売サイトURL：https://meal.100kcal.shop

■＃100ミールのメニュー開発の背景

AIVICK（アイヴィック）は、一人ひとりにぴったりの食事提供ができる世界の実現を目指しています。2020年よりサービスを開始したご家庭向け冷蔵宅配食サービス「シェフの無添つくりおき」をはじめ、食とICTをつなぐ多様なサービスを提供してきました。今回の＃100ミールは個人の栄養補給のため、バランスの良い高密度栄養食を設計。不規則な食生活を送っている方の不足しがちな栄養素を手軽に補給できるように設計しました。宅配食のメニュー開発で培ってきた調理方法などのノウハウを活用し、多様で栄養価の高い食材を巧みに組み合わせ、栄養バランスを徹底的に高めたメニューを提供します。

■#100ミールの特徴

1．面倒なカロリー計算は不要。直感的なセルフコントロールができる！

#100ミールは１品がすべて100kcalなので、カロリーの計算がシンプルでわかりやすく、セルフコントロールしやすいのが特徴です。

昨日は食べすぎたから今日は３パーツ（300kcal）、しっかり動く日は5パーツ（500kcal）など、直感的なコントロールが可能です。

２．栄養摂取基準の1.5～4倍（※2）の高密度栄養設計

厚生労働省の定める「1日の栄養摂取基準（1/3量）」と比較すると、#100ミールは1.5倍から最大4倍の高密度栄養で、1食で栄養価の高い食事を摂ることができるように設計しています。たんぱく質、ビタミン、ミネラルともに栄養の充足率が高いことがわかります。

また、脂質と炭水化物の摂取量を抑えつつ、栄養バランスを徹底的に追及した「高密度栄養設計」の食事です。

※主菜、主菜ソース、ごはん、スープ、スチームベジタブルの500kcalセットの栄養密度で比較

３．500kcalのセット1食で1日に必要な野菜量350gが摂れる

500kcalのセット1食で、約10品目以上かつ、1日に必要な350g分の野菜が摂取できます。気になる野菜不足を解消します。

４．野菜はすべて国産を使用。一部減農薬などこだわりの野菜も使用

使用する野菜はすべて国産です。化学合成農薬・化学肥料を原則使わない株式会社坂ノ途中からも一部仕入れるなど、安全性と品質を追求した素材を厳選しています。

５．7品目のスチームベジタブルは栄養を逃さない調理法

＃100ミールの定番メニュー のスチームベジタブルは、野菜をスチームすることによって水溶性ビタミンの流出を抑え、栄養価を高い水準で保持できるのが特徴です。ビーツをはじめ根菜やキノコ類と栄養価の高い野菜を使用しています。 「高密度栄養設計」を支える科学的な裏付けにより、1食の栄養密度を最大限に高めています。

6．ごはんはこんにゃく米ともち麦を使用。100kcalでもボリュームがあり、食べ応えがあります。

ごはんは、こんにゃく米ともち麦を使用することにより満足のボリューム。また、スチームベジタブルは根菜が入っているので、しっかりと噛み応えもあります。また、主菜ソース、スープにも野菜をたっぷり使用。（主菜ソースは約100～145g、スープ約150g、ごはん約85～95g）

■無添加調理に関するこだわり

食品添加物は不使用の無添加調理を施しています。

#100ミールの無添加基準は、食品を作る上で欠かせないような食品添加物以外は使用しないという基準を設け、無添加調理にこだわり製造しております。

現在使用している「添加物」は以下のとおりです。

・豆腐に使われるにがり（塩化マグネシウム）：豆腐の製造に使用される凝固剤。

・焼成 Ca(カルシウム)、ビタミンC：こんにゃく米の製造に使用。

■想定される＃100ミールのご提供シーン

・暴飲暴食や、年末年始のごちそうによるカロリー摂取オーバー。

つい炭水化物の多い手軽な食事で済ませてしまった日や、自分を甘やかした週末に、食べて栄養不足を補給。しかもすべて100kcalで、カロリー計算が単純です。

・ダイエットやスポーツの体重制限など、カロリーを抑えたい方に

「カロリーは抑えたいが、必要な栄養は補いたい」という場合に、同じカロリーでも栄養バランスがよく、高密度な栄養素を補給できる食事をご提供します。

・健康診断の結果が気になる、など健康的な食生活を送りたい方

カロリー、塩分、脂質などを気にしている方にも。栄養のギュッと詰まった#100ミールで、食事の質を高め、気になる健康を食事でサポートします。

・食事の楽しさや日々の食生活を豊かに、食事を味わいたい方へ

多彩な食事を味わって食べる時間をご提供します。

■忙しい方のライフスタイルに合わせた宅配サービス

・冷凍配送なので、ストックなども可能。ライフスタイルに合わせて好きな時に食べられます。

・届いたセットの中で、好きな組み合わせで食べることもできます。

・選べるお届け頻度：毎週、2週に1回、3週に1回のお届け頻度が選べます。

・お届けごとに割引：お届けごとに1％割引の実施。最大5％割引の会員ランク制度を用意しています。

・スキップ、休止自由：2日目のお届け以降のスキップや休止は自由です。

■1食500kcalを自分好みにカスタマイズも可能

例えば、5つのパーツを2食に分けて食べることもできます。

500kcalセット（主菜、主菜ソース、スープ、ごはん、スチームベジタブル）×3セットを定期配送でお届けします。

（2回目以降のスキップ、休止可能）

※お届けメニューはお選びできません。

〈商品情報〉それぞれがケースに入った状態でお届けいたします。

商品名：#100ミール（シャープヒャクミール）

販売形式：冷凍通販・定期販売 500kcalセット×3

価格：4,980円（税込・送料込） ※初回限定価格

URL：https://meal.100kcal.shop

Instagram：https://www.instagram.com/100kcal.meal

注※1#100ミールの考える高密度栄養食とは・500kcalの献立で、成人女性（30～49歳）の1日推奨量〈★１〉を過不足なく摂取できるよう設計しています。・日本人に不足しがちな10種の栄養素〈★２〉を、添加物（栄養強化剤含む）に頼らず、栄養価の高い自然な食材を組み合わせることで強化しています。

★１：日本人の食事摂取基準（2025年版）、厚生労働省

★２：カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、ビタミンＡ、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、カリウム

注※2 数値は推定値で設計しています。