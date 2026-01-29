富士薬品、埼玉県ふじみ野市と包括連携協定を締結

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年1月29日（木）、埼玉県ふじみ野市と元気・健康づくりに関する包括連携協定を締結いたしました。

富士薬品はふじみ野市と連携し、主に配置薬販売の事業活動を通じて、次の6項目に取り組みます。それにより、市民サービスの向上および元気・健康づくりに貢献することを目指します。

同日、ふじみ野市役所において、協定締結式を行いました。

【連携協定6項目】

協定締結式（左から、株式会社富士薬品 配置事業本部 配置営業統括部 第2営業部 部長 伊庭 圭之助、ふじみ野市 市長 高畑 博氏）

(1) 健康づくりの推進に関すること：配置薬販売は、ご契約いただいているお客様のもとを営業員が定期的に訪問する「廻商」スタイルのビジネスです。営業員は厚生労働省の定めにより、原則として登録販売者（※1）の資格を有しています。この仕組みと専門知識を生かし、生活習慣病の疾患啓発や季節に応じた健康情報の提供、健康診断の受診の呼びかけ活動などを通じて、地域の皆様の健康づくりを後押ししてまいります。

(2)防災・災害対策に関すること：配置薬は「薬がいつもそばにある安心」を提供するサービスです。ご契約いただいているお客様が被災された場合、設置されている配置薬を無償でご提供しております。そのため万が一の災害への備えとして導入いただく企業や事業者も増えています。こうした仕組みを生かした具体的な取り組みを、ふじみ野市と協議のうえ実施してまいります。

(3)高齢者等の見守り活動に関すること：ご高齢の方がいらっしゃるお宅を訪問した際に、積極的な声掛けを行うほか、市のガイドラインに基づき、日常の営業活動の中で徘徊者等の捜索協力を行うなど、ご高齢者の見守りに協力します。

(4)気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に関すること：熱中症による健康被害防止のため、環境省／気象庁が発表する「熱中症特別警戒アラート」が発表された際には、富士薬品が運営するふじみ野市内の調剤薬局・ドラッグストア（対応店舗：ドラッグセイムスふじみ野店、ドラッグセイムスふじみ野清見店、ドラッグセイムス上福岡西店）に、危険な暑さから避難できる場所としてクーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を開設します（※2）。

(5)地域コミュニティの活性化に関すること：ふじみ野市内の自治組織（町内会など）への参加について、営業員が呼びかけをおこなうほか、ふじみ野市が主催する地域イベントへ参加の際には、体験ブースの出展や健康情報の発信などを、ふじみ野市と協議のうえ実施してまいります。加えて、市の公共施設への配置薬の設置支援を検討します。

(6)その他、目的を達成するために必要なこと：上記以外にも、市民サービスの向上と地域活性化に資する具体的な取り組みを、ふじみ野市と協議のうえ実施してまいります。

（※1）登録販売者とは、一般用医薬品（OTC 医薬品）の販売に必要な専門資格。医薬品の専門の知識を持ち、薬剤師しか販売できない第 1 類医薬品を除く一般用医薬品を販売することができます。

（※2）対象期間は4月第4水曜日から10月第4水曜日までとし、開放時間は各店舗の営業時間に準じます。

【協定締結の背景】

富士薬品は、「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、ひとの元気なくらしを支え続けることを使命に掲げ、配置薬販売をはじめ、ドラッグストア・調剤薬局、医薬品の開発・製造を通じて、地域の人々の生活に寄り添う良質なサービスの提供に努めています。特に配置薬販売は、ふじみ野市のご家庭や企業を合わせ、現在約1,200軒のお客様にお使いいただいています。そして昨今は、地方自治体が取り組む地域住民の健康づくりや地域の防災・災害対策を、配置薬販売をはじめとする事業活動を通じて支援すべく、地方自治体との連携協定を推進しています。

一方、ふじみ野市は、2018年に「ふじみ野元気・健康プラン」を策定して以来、こどもから高齢者まで、すべての市民がいきいきと元気で健康に暮らすための取り組みを推進しています（※3）。

こうした中で富士薬品は、配置薬販売の事業活動を通じて多くのふじみ野市民の生活に接していることに加え、お客様のもとを一軒一軒訪問するという営業スタイルが、ふじみ野市の取り組みのお役に立てると考え、この度の同市との連携協定の締結に至りました。自治体との連携協定は、今回で39例目となります。

富士薬品はふじみ野市と連携し、同市民の健康づくり等を推進することで、地域活性化への貢献を目指してまいります。

（※3）ふじみ野市HP 「第2期ふじみ野元気・健康プラン」https://www.city.fujimino.saitama.jp/lifescenekarasagasu/kenko_iryo/3/13267.html

【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

【株式会社富士薬品 会社概要】 URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/236_1_6db8747ed2f64f8a835a67a44cc56d10.jpg?v=202601290251 ]