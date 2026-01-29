【第一実業】米国・カリフォルニア州アナハイム開催MD&M West出展のお知らせ

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司）のグループ会社であるDJK GLOBAL MEXICO, S.A. DE C.V.は、2026年2月3日（火）から5日（木）までの3日間、米国・カリフォルニア州アナハイムで開催されるMD&M West (Medical Design & Manufacturing West）に出展いたします。

MD&M Westは、医療技術、オートメーション、デザイン・製造、プラスチック、パッケージングなど、医療機器製造に関連する装置や技術が一堂に会する、北米最大級の展示会です。本展示会では、NITTOKU株式会社（以下「NITTOKU」）のカテーテル/ガイドワイヤー巻線機の技術紹介のほか、三友工業株式会社のカテーテル（長物）検査機、キヤノンモールド株式会社の型内組立等の動画、高砂熱学工業株式会社のクリーンルーム、空調関係をご紹介します。

NITTOKUのモノづくりにおける、７つのコア技術の内、精密張力技術が大きく寄与

カテーテル/ガイドワイヤー巻線機（NITTOKU製）

オンリーワンのテクノロジーで、新製品の開発や品質安定に寄与

・優れた精密張力技術

・極細線において最小線形 φ7μmのハンドリングの実績

・最長揚力と搬送速度は 銅線 0.005N（50m/sec）/ 金線 0.003N（33m/sec）の実績

多様な材質や形状でハンドリング可能

・銅、金、SUS、アルミ等のさまざまな材質の実績

・丸線の形状のほか、角状、平角状、フィルム状も対応可能

NITTOKUが培ってきたコア技術を結集し、カテーテル/ガイドワイヤー製造装置を開発。長年蓄積してきた張力制御技術により安定した巻線を実現し、製造工程の歩留まり向上に貢献します。

【出展内容一覧】

NITTOKU株式会社：カテーテル/ガイドワイヤー巻線機

三友工業株式会社：カテーテル（長物）検査機

キヤノンモールド株式会社：型内組立等の動画

高砂熱学工業株式会社：クリーンルーム、空調関係

当社は次世代型エンジニアリング商社として、医療機器の製造工程におけるソリューションを提供し、お客様のモノづくりを支えてまいります。

【出展概要】

展示会名：MD＆M West（Medical Design & Manufacturing West） 開催期間：2026年2月3日（火）～5日（木）

場所：Anaheim Convention Center, CA, U.S.A.

小間番号：4132

展示会公式WEBサイト：https://www.mdmwest.com/en/home.html

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-6370-8691 E-mail :djk_info@djk.co.jp