忍の世界が大好きなあなたへ！キャラクターたちの誕生日を忍里でお祝いしよう！『忍里 キャラクターバースデーイベント』2月開催

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、『NARUTO-ナルト-』シリーズ及び、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』に登場する、あの大人気キャラクターたちの誕生日をお祝いできる、忍里限定イベント『忍里 キャラクターバースデーイベント』を2月1日（日）より開催いたします。

本イベントでは毎月、忍里限定の描き下ろしイラストを使用した、オリジナルバースデーステッカーをプレゼント。2月は、「猿飛ヒルゼン」「小南」「ペイン」「うちはオビト」をお祝いします！

各キャラクターのバースデーステッカー配布期間に、「●●の誕生日をお祝いしに来ました」とスタッフにお声掛けいただくことで、限定のバースデーステッカーをプレゼントいたします。また、現在、好評発売中の「忍里年間パスポート」があれば、年間を通して多くのキャラクターの誕生日をお祝いできます！忍里でしか手に入らない超限定のバースデーステッカーをゲットし、キャラクターの新しい1年をお祝いしよう！

■概要

配布期間：

2026年2月１日（日）～2026年2月28日（土）

※無くなり次第終了となります。

※過去に忍里用に描き下ろされたイラストを使用しております。

営業時間：

10:00~22:00（最終受付20:00）

入場料金：

大人（12歳以上）/3,300円～、小人（5歳～小学6年生）/1,800円～

※価格は全て税込

※小人の入場には、大人の同伴者が必要

※5歳未満は無料

内容：

これまでに「NARUTO＆BORUTO 忍里」のために描き下ろされたイラストを使用した、オリジナルバースデーステッカーをご用意。イベント期間中に、「“キャラクター名”の誕生日をお祝いしにきた」とスタッフに伝えることでバースデーステッカーを手に入れることができる。

URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■（参考）『忍里年間パスポート』

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、購入から1年間、何度でもアトラクションへの入場が可能になる「忍里 年間パスポート」を販売しております。

本パスポートは、購入から1年間、何度でもアトラクションへご入場いただける「NARUTO＆BORUTO 忍里」の特別入場パスポートです。遊び方に応じて選べる3種類のパスポートをご用意いたしました。通常アトラクションである「天の巻」と「地の巻」を楽しめる『下忍パスポート』、通常アトラクションに追加任務1種類と「木ノ葉隠れの里 額宛て」が付属した『中忍パスポート』。さらに『中忍パスポート』の内容に加え、プレミアムグッズ「仙人モード鞄」か「我愛羅の瓢箪風リュック」どちらか好きな方を選べる『上忍パスポート』の3種類が登場！

１.『下忍パスポート』

通常アトラクション「天の巻」・「地の巻」

大人／10,000円（税込）、小人／5,500円（税込）

２.『中忍パスポート』

通常アトラクション「天の巻」・「地の巻」、特別任務１種、「木ノ葉隠れの里 額当て」より、黒・青・赤の中からお好きな1種を選べる。

大人／15,500円（税込）、小人／11,000円（税込）

３.『上忍パスポート』

通常アトラクション「天の巻」・「地の巻」、特別任務１種、「木ノ葉隠れの里 額当て」より、黒・青・赤の中からお好きな1種を選べる。「仙人モード鞄」または「我愛羅の瓢箪風リュック」から好きな方を選べる。

大人／22,000円（税込）、小人／17,500円（税込）

※本パスポートの有効期限は来園予定日から1年間です

※大人は12歳以上（中学生以上）、小人は5歳～11歳以下（小学生以下）が対象です

※下忍パスポートには、入場除外日があります。 ご来場前に購入ページをご確認ください。

※『中忍パスポート』『上忍パスポート』に付属する「木ノ葉隠れの里 額当て」・「仙人モード鞄」・「我愛羅の瓢箪風リュック」は、いずれもお一人様1回限りのお渡しとなります。

特典：

・アトラクション内、「ラーメン一楽」にてトッピング1品無料

・年間パスポートを更新される方は、1000円OFFでパスポートをご購入いただけます。

備考：

・お渡しするノベルティは、時期によって内容や数量が変更となる場合がございます。

・ご来場の際、著しく悪質な行為が確認された場合は、期間中であっても入場権利を剝奪させていただく場合がございます。

チケット購入：https://www.asoview.com/channel/tickets/xtpa2r6Tnv/

