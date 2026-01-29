【Makuakeプロジェクト開始】1日3分、足裏から全身を整える。本格足裏ケアツール「Rearch II」登場

写真拡大 (全18枚)

株式会社M.Lab

株式会社M.Lab(ミムラボ)は、足裏ケアツール「Rearch II（リアーチ ツー）」を


クラウドファンディングサイト「Makuake」にて公開いたしました。



▶プロジェクトページ https://www.makuake.com/project/mlab_rearch_2/(https://www.makuake.com/project/mlab_rearch_2/)


プロジェクト名：3000人のトップアスリートの足形から誕生。１日３分間で、本格的な指圧体験


実施期間：2026年1月29日～3月15日


実施場所：Makuake（マクアケ）




「Rearch II」は、トップアスリートのシューズ製作を手がける会社M.Lab(ミムラボ)が開発した“令和版・青竹踏み”。



わずか1日3分の使用で、足裏アーチを刺激し、筋肉のこりや疲労感をリセットします。


健康雑貨としての使いやすさと、スポーツ後のセルフケアとしての機能性を両立した、


幅広い層に響く新しいフットケアアイテムです。










足の計測から仕上げまで、一貫して工房内のシューズ職人が手掛ける工房。



2009年、兵庫県においてシューズ工房M.Lab（ミムラボ）設立。


トップランナーをはじめ野球、ボクシング、テニスなど多彩なジャンルのトップアスリート達や、


フィットする靴を求める一般消費者の声に応えるシューズづくりを担う。




2009年の設立以来、３万足以上ものシューズを製作。


2018年からニューバランスオフィシャルパートナーとなる。


これまでに様々な分野のトップアスリートたちの


シューズ・インソールを作製し


彼らの大舞台でのチャレンジをサポートし続けてきた。


代表の三村仁司はこの道50年以上の実績があり、


2004年厚生労働省「現在の名工」表彰、2006年黄綬褒章を受章。






EVA＋高反発ラバーの2層構造により、足裏の3つのアーチ（内側縦・外側縦・横）を立体的にサポート。 まるでプロの指圧を受けているような刺激を実現。



左がRearch 右がrearchII











自宅はもちろん、


バッグに忍ばせてオフィスや出張先でもケアできる。


仕事が終わる頃には足が棒のよう...


でも帰宅後に整体に通ったり、マッサージ機を準備するのは面倒。


持ち運び可能な設計のリアーチはオフィスの隙間時間でリフレッシュ。




トレーニング後のセルフケアに。


アスリートにも重要な足裏アーチ。


柔軟な足裏は地面からの衝撃をバネのように吸収します。


怪我のリスクを減らし、長くスポーツを楽しめる体を作ります。








洗面所に置いて歯磨きやドライヤーをしながらただ乗って足踏みするだけ。充電も準備も一切不要。


１日の筋肉の疲れをその日中にリセット。

















足裏の疲れ・むくみが気になる方


スポーツ後のセルフケアを取り入れたい方


マッサージに通う時間や費用が確保できない方


健康雑貨・フィットネスギアに興味がある方



こんな方にも。






RearchII（リアーチ）先行予約ページ


プロジェクトページ https://www.makuake.com/project/mlab_rearch_2/


【予約販売期間】


2026年1月29日～3月15日



【お問い合わせ】


■ミムラボ公式website URL 　 https://www.mlab-hp.com/
■ミムラボ公式X @MLab_official URL：　https://twitter.com/MLab_official
■ミムラボ公式Instagram @MLab_official URL：https://www.instagram.com/m.lab.official/