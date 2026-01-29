【Makuakeプロジェクト開始】1日3分、足裏から全身を整える。本格足裏ケアツール「Rearch II」登場
株式会社M.Lab(ミムラボ)は、足裏ケアツール「Rearch II（リアーチ ツー）」を
クラウドファンディングサイト「Makuake」にて公開いたしました。
▶プロジェクトページ
プロジェクト名：3000人のトップアスリートの足形から誕生。１日３分間で、本格的な指圧体験
実施期間：2026年1月29日～3月15日
実施場所：Makuake（マクアケ）
「Rearch II」は、トップアスリートのシューズ製作を手がける会社M.Lab(ミムラボ)が開発した“令和版・青竹踏み”。
わずか1日3分の使用で、足裏アーチを刺激し、筋肉のこりや疲労感をリセットします。
健康雑貨としての使いやすさと、スポーツ後のセルフケアとしての機能性を両立した、
幅広い層に響く新しいフットケアアイテムです。
足の計測から仕上げまで、一貫して工房内のシューズ職人が手掛ける工房。
2009年、兵庫県においてシューズ工房M.Lab（ミムラボ）設立。
トップランナーをはじめ野球、ボクシング、テニスなど多彩なジャンルのトップアスリート達や、
フィットする靴を求める一般消費者の声に応えるシューズづくりを担う。
2009年の設立以来、３万足以上ものシューズを製作。
2018年からニューバランスオフィシャルパートナーとなる。
これまでに様々な分野のトップアスリートたちの
シューズ・インソールを作製し
彼らの大舞台でのチャレンジをサポートし続けてきた。
代表の三村仁司はこの道50年以上の実績があり、
2004年厚生労働省「現在の名工」表彰、2006年黄綬褒章を受章。
EVA＋高反発ラバーの2層構造により、足裏の3つのアーチ（内側縦・外側縦・横）を立体的にサポート。 まるでプロの指圧を受けているような刺激を実現。
左がRearch 右がrearchII
自宅はもちろん、
バッグに忍ばせてオフィスや出張先でもケアできる。
仕事が終わる頃には足が棒のよう...
でも帰宅後に整体に通ったり、マッサージ機を準備するのは面倒。
持ち運び可能な設計のリアーチはオフィスの隙間時間でリフレッシュ。
トレーニング後のセルフケアに。
アスリートにも重要な足裏アーチ。
柔軟な足裏は地面からの衝撃をバネのように吸収します。
怪我のリスクを減らし、長くスポーツを楽しめる体を作ります。
洗面所に置いて歯磨きやドライヤーをしながらただ乗って足踏みするだけ。充電も準備も一切不要。
１日の筋肉の疲れをその日中にリセット。
足裏の疲れ・むくみが気になる方
スポーツ後のセルフケアを取り入れたい方
マッサージに通う時間や費用が確保できない方
健康雑貨・フィットネスギアに興味がある方
こんな方にも。
RearchII（リアーチ）先行予約ページ
プロジェクトページ https://www.makuake.com/project/mlab_rearch_2/
【予約販売期間】
2026年1月29日～3月15日
【お問い合わせ】
■ミムラボ公式website URL https://www.mlab-hp.com/
■ミムラボ公式X @MLab_official URL： https://twitter.com/MLab_official
■ミムラボ公式Instagram @MLab_official URL：https://www.instagram.com/m.lab.official/