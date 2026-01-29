出光興産、VARIETASの「AI面接官」を導入

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方：「バリエタス」、以下 VARIETAS）は、同社が開発・提供する「AI面接官」が、出光興産株式会社（以下、出光興産）の採用面接に導入されたことをお知らせいたします。





出光興産は、企業理念「真に働く」のもと、2030年に向けた経営ビジョンとして「責任ある変革者」を掲げ、激動のエネルギー環境の中で、供給責任と変革の両立に挑み続けています。ビジョンの実現に向けて、事業構造改革投資と人的資本投資を両輪として進める中、異なる背景や多様な価値観を持つ人々が共創し、変革を生む風土づくりを重視しています。





本導入は、その人財戦略の方向性に沿って、候補者一人ひとりの資質や志向をより深く理解し、面接における対話の質を維持しながら、公平性を高めることを目的としています。

導入の背景

出光興産は経営ビジョンとして2030年に向けて「責任ある変革者」を掲げており、そのビジョンの実現に向けて既存の化石燃料由来のエネルギーやマテリアル（素材）を技術革新による低炭素・循環型なものへの転換と人的資本投資によって、進めています。また、出光興産では創業以来、『人間尊重』という考えを事業を通じて実践し、広く社会で期待され信頼される企業となることを目指しています。

同時に、多様性を尊重しながら社員一人ひとりが成長できる企業風土を築くことで、新たなビジネスチャンスを切り拓くことを目指しています。そこで、採用プロセスにおいても先進的なテクノロジーに視野を広げられ、多様な価値観や個性を発掘するために向けて当社のAI面接官を導入いただき、新たな採用プロセスを後押しすることになりました。

出光興産様からのコメント

出光興産株式会社

人事部採用教育課 課長 鈴木 友尚 様

当社では昨年より、みなさんによりよい面接体験をしていただくために、AI面接を導入し

ています。最近、AI面接と聞くと少し緊張される方もいるかもしれませんが、目的は“評価

するため”というよりも、みなさんの考え方や強みをより丁寧に理解することにあります。

人の判断を置き換えるものではなく、候補者の強みや特徴をより多面的に捉えるために現

在は、“補助的な選考プロセス”の一部として位置づけています。

実際に多くの候補者様からは、

「落ち着いて自分の考えを話せた」

「聞かれるポイントが明確で答えやすかった」

「振り返りにもつながった」

といった声をいただいています。

AI面接は今後、みなさんが自分らしく話せるよう、技術と人の強みを組み合わせながらよ

りよい選考プロセスに進化させていければと考えています。そして、多くの方に自分らし

さが発揮できるAI面接に肩の力を抜いて臨んでいただければ幸いです。

今後の展望

VARIETASは、出光興産との取り組みを通じて、「AI面接官」を単なる効率化ツールではなく、候補者理解を深め、よりよい出会いを実現するための採用基盤として発展させていきます。今後も、企業理念・経営ビジョンの実現を担う人財との出会いを、テクノロジーの側面から支援してまいります。

「AI面接官」提供会社 概要

会社名：株式会社VARIETAS（バリエタス）

「AI面接官」サービスサイト：https://ai-interview.online

会社HP：https://varietas.co.jp

お問い合わせ先：support@varietas.co.jp