JTB×アクティバリューズ、宿泊DXの未来を語る無料WEBセミナーを開催

株式会社アクティバリューズ

株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 陳 適、以下「アクティバリューズ」）は株式会社JTBと資本業務提携(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000020288.html)を契機に、宿泊施設向けDXの共創を本格的に推進していきます。

このたび、その取り組みの一環として、「JTB×アクティバリューズが描く宿泊DXの未来 ～JTBデータコネクトHUB（※1）連携で実現する、一気通貫で無駄のない宿泊運営～」をテーマに、無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。

JTB×アクティバリューズが描く宿泊DXの未来 ～JTBデータコネクトHUB連携で実現する、一気通貫で無駄のない宿泊運営～

業務負担の軽減と宿泊者対応の質向上にご関心をお持ちの宿泊施設様は、ぜひこの機会にご参加ください！

▼こんな方におすすめ

▼開催概要｜無料オンラインセミナー（アーカイブ配信あり）

- 人手不足でも、宿泊者対応の質を維持・向上させたい方- チェックイン／アウトや精算業務を含め、運営全体を効率化したい方- 無駄な投資を抑えながら、成果につながるDXを見極めたい方- 業務効率化と宿泊者満足度向上を両立させたい方- 開催日時：2026年2月5日（木） 13:00～14:00- 開催形式：オンライン（事前申込制）- 参加費：無料- 対象者：宿泊施設様限定- 申込締切：2026年2月3日（火）18:00

無料セミナー参加申込 :https://forms.office.com/r/z1mT8wpFVA

▼プログラム

JTBが考える宿泊DXの方向性と、一気通貫の支援の考え方を簡潔にご紹介します。

＜第二部＞株式会社JTBビジネスイノベーターズ：PMS連携（※2）の「高コスト・高工数」を打破する共通基盤 ～JTBデータコネクトHUBが実現する、宿泊業界の標準化と運営の最適化～

1社ごとの個別開発による高額なコストと工数を、共通プラットフォーム化で解消。PMSと各種サービスを柔軟に繋ぎ、現場の手作業や属人化を排除。業界共通の「無駄」を無くし、DXの土台となる運営基盤を提案します。

＜第三部＞株式会社アクティバリューズ：「点」から「線」へ。PMS連携で実現する「talkappi」「VERY」の進化 ～顧客接点を武器にする、究極の一気通貫DX～

チャットボットから旅ナカ案内、手配業務まで一元管理する当社がPMSと連携。多言語インフォメーションを一元化しながら、予約確認、チェックイン～チェックアウト精算、部屋付けオーダーまで自動化し、分断された業務を統合します。顧客接点を活かした抜本的改善で、現場が「ずっと欲しかった！」仕組みを届けます。

当日参加が難しい場合でも、アーカイブ配信をご視聴いただけます。ぜひお申し込みください。

▶︎セミナー参加申込以外のご相談・お問い合わせはこちら

ご相談・お問い合わせ :https://inquiry.talkappi.com/?f=talkappi_intro&id=8888888003

※1：JTBデータコネクトHUB

PMS（宿泊施設業務管理システム）と各種マイクロサービスを柔軟な連携を軸にAPIでデータ接続し、手作業・コスト・属人的業務を削減する宿泊施設向けのデジタル化支援プラットフォーム

※2：PMS

Property Management Systemの略。宿泊予約や料金、売上、顧客情報などを管理する宿泊事業者向けの業務管理システム

■talkappiについて

宿泊・観光業界に特化したAll in One Hospitality Cloud「talkappi（トーカッピ）」は、宿泊施設や観光事業者向けに、問い合わせ対応・情報案内・会員管理・予約・決済など、ゲスト応対と施設運営に必要な機能をオールインワンで提供するクラウドサービスです。 現在、日本国内の代表的なホテル・旅館をはじめ、2,000以上の宿泊施設および北海道・沖縄県・奈良市・草津温泉などの自治体・観光協会・DMOに導入され、全国各地で観光・宿泊DXを支えております。

talkappi 提供サービス一覧

【提供サービス一覧】

- CHATBOT 多言語AIチャットボット- INQUIRY 問合せ・受付フォーム- PAGE 多言語WEBページ作成ツール- BOOK 宿泊施設向け予約エンジン*- ORDER 付帯サービスの予約・手配システム- PAY 観光特化の決済サービス*- TICKET デジタルチケット*- MEMBER 宿泊・観光特化の会員システム- SURVEY アンケートツール- NEWSLETTER メール配信ツール- ENGAGE 顧客エンゲージメントシステム*

* 開発中・一部機能開発中

▶︎ 公式サイト：https://talkappi.com

■VERYについて

旅行アプリ「VERY」は、旅行アプリ「VERY」は、旅をより快適に楽しむための情報を多言語で提供するアプリです。現在、日本国内で約1,000施設のホテル・旅館に導入されています。館内案内にとどまらず、内線電話、客室テレビ連携、順番待ち受付、周辺飲食店案内、体験・アクティビティ予約、手荷物配送、医療サポートなど、滞在体験を大きく広げる機能を提供しております。

また、宿泊事業者向け業務管理システム（PMS）との連携も開始し、PMSとVERY間でゲスト情報が双方向に連携され、チェックインから滞在案内、精算、客室清掃管理、会員ポイント付与まで、一気通貫の宿泊オペレーションが実現します。

計画も、予約も、思い出も。旅はVERYひとつで

宿泊施設は、「VERY」を通じてご滞在中のゲストに様々情報を案内するだけではなく、予約完了メールやSNS、LINE公式アカウントのメニュー掲載などを通じて「旅マエ」の情報提供にも対応しております。詳細については、以下よりご確認ください。

▶︎公式サイト：https://app.very.travel/

■会社概要

会社名：株式会社アクティバリューズ

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目23－15 A-PLACE代々木9階

会社設立：2016年6月17日

代表取締役社長：陳 適

資本金：4億9,195万円（資本準備金を含む）

コーポレートサイト：https://activalues.com

株式会社アクティバリューズは、「テクノロジーで旅の感動と観光の未来を創る」というミッションのもと、「省人化DX」「予約・販売」「顧客データのマーケティング活用」を軸に、観光・宿泊施設向けに多様なソリューションを提供しています。今後も、機能の拡張とサポート領域の拡大に注力し、日本の伝統的なおもてなしの精神を大切にしながら、最新のITやAI技術を活用して観光・宿泊業界の課題解決とゲストエクスペリエンス向上に取り組んでまいります。

■本件に関するお問合せ先

株式会社アクティバリューズ info@activalues.com