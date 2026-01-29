肉好きの常識が変わる！？次世代飲料Hunter（ハンタードリンク）誕生。エナジードリンクの力で胃もたれや消化が気になる食事をサポートし、翌朝のコンディションを維持

ｐＨ株式会社

pH株式会社は、独自の栄養成分を配合した次世代のエナジードリンク「Hunter（ハンタードリンク）」の展開を開始いたします。 日本人の腸内環境は古来より植物性の食生活に適応してきたため、脂の多い肉料理などの重たい食事の際には多大なエネルギーを消費すると言われています。Hunterは、こうした食事シーンをより楽しく、翌朝のパフォーマンスを維持したい「戦う大人」のために開発された、全く新しいカテゴリーの飲料です。 今回は、ドリンク販売開始に合わせて、Hunter ドリンク 効果の根拠となる成分や活用のメリットを初公開いたします。

1. 開発背景：なぜ現代の「戦う大人」に肉専用のサポート飲料が必要なのか

現代人は仕事やクリエイティブな活動において、常に高い集中力とパフォーマンスを求められています。しかし、脂の多い肉料理などの重い食事は身体への消化負担が大きく、本来の活動や思考に使うべきエネルギーの多くが、消化のために割かれてしまうという課題があります。

Hunterは、この「食事によるエネルギーのロス」を最小限に抑え、摂取した栄養を効率よく活力へと変える仕組みに着目しました。L-カルニチン1,000mgや厳選された発酵由来成分などによる栄養学的アプローチを通じて、食事に奪われていたエネルギーを本来の活動へ転換。重たい食事の不安をケアし、「戦う大人」が本来持っている力を最大限に引き出すための、全く新しいエナジードリンクとして誕生しました

2. ハンタードリンク 肉の消化を気にする方に選ばれる4つのこだわり

・【脂肪をエネルギーとして使う働きに関わる】

L-カルニチンを1,000mg配合。重たい食事を力に変え、翌朝の爽快な目覚めをサポートします。

・【腸内環境を意識したインナーケア】

イヌリン（500mg）や食物繊維（500mg）を配合。内側からのコンディション維持を徹底追求しました。

・【お酒を伴う食事シーンでも活躍】

米糠・大豆エキス納豆菌発酵物（500mg）を配合。ビジネスの会食やお酒を伴う場面でも、しっかり向き合える設計を採用しました。

・【肉の旨味を引き立てるレモン風味】

ガツガツ食べる肉の味を邪魔せず、口の中をリフレッシュさせる上品な酸味が特徴。100mlの適量サイズで、食事の邪魔をしません。

3. Hunter ドリンク 効果を支える主な配合成分

Hunterは、単一成分ではなく、複数の栄養素が相互に支え合うよう設計されています。

・ リカバリーサポート：L-カルニチン（1,000mg）、ビタミンB群、クエン酸

・ インナーケア・コンディション維持：イヌリン（500mg）、食物繊維（500mg）、納豆菌発酵エキス（500mg）

・ 体調バランスのケア：ビタミンA・C・D・E、アスタキサンチン、ポリフェノール

他多数

4. 製品概要（Hunterドリンク 詳細）

・ 製品名：Hunter（ハンター）

・ 内容量：100ml

・ 希望小売価格：1,800円(税抜)

・ 販売チャネル：

◦ 【先行販売】ご注文フォームにて注文受付中

https://pivothold-9krcnehz.manus.space/purchase

◦ 【順次拡大予定】 全国の焼肉店、ジビエ料理店、ドラッグストア、ECサイト等

・ 主な利用シーン：

◦ 脂の多い肉料理のお供に： 焼肉、ステーキ、バーベキュー等の食事中または食後に

◦ 翌朝のコンディション維持に： 大事な仕事を控えた前夜の会食シーンで

◦ お酒を伴う食事のケアに： 脂っこい食事とアルコールを同時に楽しむ際のリカバリーとして

⚫問い合わせ先

pH株式会社

代表者名：椛島 将太

法人電話番号：080-5426-6537

メールアドレス：info@pivotholdings.co.jp

企業サイトURL：https://pivotholdings.co.jp