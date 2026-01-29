【千葉／袖ケ浦】令和8年6月1日から窓口受付時間が変わります

袖ケ浦市

　





業務改善等を検討する時間を計画的に確保し限られた時間を効率的かつ有効に活用することで、行政サービスの向上を図るとともに、職員が働きやすい環境づくりを進めることを目的に、令和8年6月1日（月）から窓口受付時間を変更します。


　ご理解、ご協力をお願いします。



１　変更時期

　令和８年６月１日（月）から



２　受付時間

　【変更後】9時00分から16時30分まで


　（現在：8時30分から17時15分まで）



３　対象

　・市役所本庁（全部署）


　・クリーンセンター（廃棄物対策課）


　・終末処理場（下水道課）


　・農業センター


　・消防本部（※消防署は含みません）


　・交流センター（市民会館・各公民館、平川・長浦行政センター）


　・図書館（全3施設）


　・郷土博物館


　※保育所、消防署など上記以外は変更ありません。


　


　【補足・備考】


　＊戸籍の届出（出生・死亡・結婚・離婚等）の受付時間


　　戸籍の届出の受付時間は変更ありません。（24時間365日受け付けています。）


　　ただし、平日の受付時間外および土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日は、戸籍の届書をお預かりするのみとなります。


　　内容に不備があった場合や他の書類・手続き等が必要な場合は、平日に改めてお越しいただくことになりますので、ご了承ください。



　＊クリーンセンターへのごみの持ち込み


　　ごみの持ち込み受付時間に変更はありません。



　＊各交流センター（市民会館・各公民館、平川・長浦行政センター）の利用


　　開館・施設利用時間は変更ありません。


　　施設の貸し出しについては今までどおり９時から２１時までご利用いただけます。


　　（行政手続などについては9時00分から16時30分までとなります。）



　＊図書館・郷土博物館の利用


　　施設の利用や図書館の本の貸出・返却等はこれまでと同じ時間で利用できます。


４　その他

　・職員の勤務時間、電話対応の時間に変更はありません。（8時30分から17時15分まで）