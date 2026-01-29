[店舗オープン]大阪府堺市に新たなサウナが誕生！

株式会社アイグランホールディングス

エニタイムフィットネスを展開する株式会社アイ・グラン・ソリューション（本社：広島県広島市西区庚午中 1-7-24、代表取締役：橋本雅文）は、1月30日に大阪府堺市に新店舗「SAUNAtotonou堺東駅前」をオープンします。新店舗は、12時から22時30分（土日祝は10時から）の営業を予定し、快適な空間でお客様をお迎えいたします。詳細は公式サイト（https://aigran-solution.jp/sauna/）でご覧いただけます。

オープンの背景・目的

株式会社アイ・グラン・ソリューションは、これまでフィットネス事業において、エニタイムフィットネスのフランチャイジーとして国内最大手のジム運営を行い、「自分が会費を払ってでも会員になりたいと心から思えるか」のサービス水準を持ち、ワンランク上の快適トレーニング空間づくりに取り組んできました。

その中で、運動後のリカバリーや心身のリフレッシュを求めるニーズの高まりを感じ、非日常の「ととのい」を提供できる、サウナ事業を新たな自社ブランドとして立ち上げました。

店舗の特徴・サービス内容

「SAUNA totonou」では、従来のサウナとは一線を画す「没入型サウナ施設」で、光・音・香り・温度の演出を組み合わせ、五感すべてで感じる非日常空間をご提供します。

「SAUNA totonou堺東駅前」では、大・小のサウナ室、ととのいスペース、ミストサウナ、水風呂などを備えています。

また、暗めの照明や重厚感のある素材の使用などにこだわり、身体的にも心理的にも“ととのう”空間を提供します。

今後の展開

今後、株式会社アイ・グラン・ソリューションは「SAUNAtotonou堺東駅前」のオープンを皮切りに、宮城・東京・広島などにも店舗を展開していく予定です。常にお客様の期待を超えるサービスを提供し続けることをお約束します。

店舗概要

店舗名 ：SAUNAtotonou堺東駅前店

住所 ：大阪府堺市堺区南瓦町2-3-22 3F

営業時間：平日12:00～22:30、土日祝10:00～22:30

※最終受付は21:00