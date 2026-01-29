無印良品 菓子など一部商品　価格改定のお知らせ

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、4月17日(金)より、菓子を中心とした食品118品目、および一部店舗で展開しているセルフ式コーヒーサービスについて価格改定（値上げ）を実施します。

良品計画は、「誠実な品質と倫理的な意味を持ち、生活に欠かせない基本商品群、サービス群を、誰もが手に取りやすい価格にすること」を使命の一つとして掲げています。原材料や物流費の高騰を背景に、生活コストの上昇が続いている中、これまでパートナー企業の皆様と工夫を重ねてコスト低減に努めてまいりました。しかしながら、気候変動などを理由にコーヒー豆、米、カカオなどの原料価格の高騰、物流費高騰や人件費上昇、および円安の影響などから、企業努力によるコストの吸収が厳しい状況となりました。今後もこの傾向が続くと予想されることから、このたび一部の商品、およびサービスについて、下記の通り価格改定（値上げ）を行うことといたしました。

今後も、生活者の視点から適切な価格の検討を重ね、適正な品質を維持しつつ、生産や流通に係るコストの削減に努めてまいります。

【価格改定概要】 商品例