BLUE Sphere(ブルー スフィア)、「2025年下半期IT資料請求数ランキング」においてセキュリティ診断サービス/ウイルス対策・不正アクセス対策の中小企業部門1位に選出

株式会社アイロバ

株式会社アイロバ(本社:東京都千代田区、代表取締役:小林直樹、以下「アイロバ」) が提供している「BLUE Sphere（ブルー スフィア）」はSaaS比較サイト「BOXIL」において「2025年下半期IT資料請求数ランキング」セキュリティ診断サービス/ウイルス対策・不正アクセス対策の中小企業部門1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回「BLUE Sphere」が受賞したセキュリティ診断サービス/ウイルス対策・不正アクセス対策 中小企業部門 1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内に中小企業（1,000名以下）に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

【BLUE Sphere(ブルースフィア)について】

BLUE Sphereは、サイバー攻撃からWebサイトを多層防御することができるクラウド型WAFサービスです。サイバー攻撃（ゼロデイ攻撃）による被害を防ぐ、WAF/DDoS防御/改ざん検知/DNS(ハイ ジャック)監視など必要不可欠なセキュリティと、SSLやサイバーセキュリティ保険まで付帯したオールインワンのセキュリティサービスを提供します。

・Webサイトのセキュリティを対策や運用に不安を抱える事業者様、セキュリティ運用に時間を取られ 本業に注力できない等の悩みを抱える事業社様の不安を解消します。

・セキュリティ品質は当然のこと、サポート面でも安心して利用いただけるように担当営業

・担当エンジニア・ヘルプデスクの３軸で、柔軟かつスピーディーにサポートし、安心してご利用いただけるクラウド型 WAFサービスです。

■公式サイトはこちら(https://bluesphere.jp/)

■「BLUE Sphere」の口コミはこちら(https://boxil.jp/service/5646/?categoryId=133)

BLUE Sphere に関する動画

■企業が実行すべきサイバーセキュリティのリスク対策とは

こちら(https://youtu.be/nNcDpaPHEig)からご覧いただけます。(URL:https://youtu.be/nNcDpaPHEig)

■サービス紹介動画

こちら(https://youtu.be/ckRCyA_rY1A)からご覧いただけます。(URL:https://youtu.be/ckRCyA_rY1A)

株式会社アイロバについて

■サービスに関するお問い合わせ先

お問い合わせフォームはこちら(https://bluesphere.jp/form.html)よりお送りください。

■アイロバのプレスリリース一覧

過去のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/48044)をご覧ください。

＜株式会社アイロバ 会社概要＞

社 名：株式会社アイロバ （URL： https://www.irob.co.jp/）

所在地：東京都千代田区麹町3-10-3 神浦麴町ビル5F

事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業