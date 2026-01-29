「スタコネ」ローンチから約2.5年で取引総額20億円を突破

株式会社スタートアップコネクト

独自の審査プロセスを通過したスタートアップとサポーターをつなぐマッチングプラットフォーム「スタコネ」を運営する株式会社スタートアップコネクト（本社：東京都港区、代表取締役：寺岡大介、以下スタコネ）は、サービスローンチから約2.5年で、商取引、事業提携、出資等を含む取引総額（※1）が累計20億円を突破したことをお知らせします。

あわせて、2025年10-12月期のマッチング数（※1※2）は332件に達し、取引件数(※1)についても四半期ベースで過去最高件数を記録しました。

※1（集計基準）：取引総額、マッチング数、取引件数は、いずれも会員からの申告およびスタコネが把握する事実情報に基づき集計しています。

※2（マッチング数の定義）：マッチング数とは、スタートアップとサポーター間で実施されたオンライン／オフラインの面談・打合せ件数を指します。

＜実績ハイライト＞取引総額20億円突破

「スタコネ」は2023年8月のサービスローンチ以来、スタートアップとサポーター間における、実効性の高いのマッチング機会を提供してきました。

サービスローンチから約2年半で、2025年12月末時点における会員間の累計マッチング数は1,699件に達し、そのうち485件が実際の取引（商取引、提携、出資等）に結びついています。これらを合算した取引総額は20.9億円を突破し、「スタコネ」上で創出された経済活動の総量を示す指標として、事業成長の新たな段階に到達したことを示しています。

マッチング数は四半期ベースで過去最多、成約率も高水準で推移

※取引総額、マッチング数、取引件数は、いずれも会員からの申告およびスタコネが把握する事実情報に基づき集計しています。

累計マッチング数1,699件のうち、直近の2025年10-12月期には、四半期として過去最多となる332件を記録しました。

※「スタコネ」四半期ごとのマッチング数〔累計および当該四半期の件数〕の推移

加えて、四半期ごとの取引件数も拡大しており、直近四半期はローンチ初期四半期と比較して約3.7倍に成長しています。また、直近四半期の成約率は32％と高水準を維持しており、累計成約率も29％まで上昇しています。これは、単なるマッチング数の増加にとどまらず、「スタコネ」でのマッチングが具体的な商取引機会へと進展する割合が高まっていることを示しています。

背景には、事業内容や成長性を重視したスタートアップの選定が進み、サポーターにとっても意思決定につながりやすい質の高いマッチングが増加していることがあります。その結果、マッチング数の拡大と取引件数・成約率の向上が同時に進む好循環が生まれています。

※「スタコネ」はスタートアップの企業情報を提供するのみであり、投資の勧誘・媒介を行うものではありません。

「独自の審査プロセス」と「関係構築」を重視したポジショニング

現在、政府によるスタートアップ育成5か年計画の推進や、エンジェル税制の拡充、新NISAの普及などを背景に、国内のスタートアップを取り巻く支援環境は大きな転換期を迎えています。一方で、スタートアップとサポーター双方が関心領域や検討フェーズが合致した相手と、効率的に出会うことは依然として容易とは言えません。

こうした環境下において、「スタコネ」は単なる“数を増やすマッチング”ではなく、「独自の審査プロセスを通過したスタートアップ」と「信頼関係構築」を軸に、成約につながるマッチングを生み出すプラットフォームとして、独自のポジショニングを確立しています。

「スタコネ」とは

「スタコネ」は、独自の審査プロセスを通過したスタートアップ企業とサポーターのマッチングプラットフォームです。2023年8月にサービスを提供開始し、2025年12月末時点で、スタートアップを支援するサポーター会員数は累計290名超、審査制により登録されたスタートアップ企業は累計76社となります。スタートアップ・サポーター間のマッチングに加え、会員間の活発な交流と相互支援を促進することで、質の高い会員コミュニティ形成と継続的な事業シナジーの創出に貢献しています。

◆コミュニティ活動

オンラインマッチングの効率性と、オフライン交流による本質的な関係構築の両立を重視し、月8～10回の頻度で交流イベントを開催。ピッチ大会、セミナー、少人数での会食やゴルフコンペなど、多様な形式を通じて、信頼性の高いネットワーキング機会を提供しています。

＜イベント開催実績＞

開催数 ：2025年 119回

参加人数：2025年 延べ1,115人

開催地 ：東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、沖縄

◆コンシェルジュ機能

専任のコンシェルジュによる月1回のWeb面談や、公式LINEでの反響を基に各会員さまのご要望に応じた情報を提供。新規掲載企業のサマリーや、既存企業の事業進捗といったファクトベースの情報、関心領域に合ったイベント案内まで、必要な情報を効率的にキャッチアップできる環境を整えています。

＜「スタコネ」の特徴＞

・独自の審査プロセスを通過したスタートアップが登録

・取引に連動しない、固定年会費制

・専属コンシェルジュとの定期面談で、効率的に情報収集

・月8~10回のオフラインの交流イベントで、ビジネス機会を創出

・ローンチ約2年半で、マッチング数1,600件超、取引総額20億円超の実績

▼「スタコネ」公式LINE登録はコチラ(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40498vfiqy&lp=1RY3om&liff_id=2005865171-oPLxxAQz)から

お問い合わせ先

会社名 ：株式会社スタートアップコネクト

本社 ：東京都港区西新橋一丁目１８番６号クロスオフィス内幸町６F

代表者 ：寺岡 大介

設立 ：2022年11月

資本金 ：6,696万円

事業内容：成長性の高いスタートアップと支援者をつなげるプラットフォーム 「スタコネ」の運営

URL ：https://staconne.com/

お問合せ：https://staconne.com/contact

スタコネnote : https://note.com/staconne