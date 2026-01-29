【マッチング市場動向調査】認知率6割の『タップル』などが堅調に推移、年末に急伸した“注目株”とは？（2025年10～12月期）

株式会社マシェバラトーク

今や出会いの手段として「当たり前」の存在となったマッチングサービス。主要なサービスが安定した人気を誇る一方で、ユーザーのニーズに合わせてサービスの在り方も多様化しており、市場は成熟しながらも変化を続けています。

そこで、株式会社マシェバラトークが運営するオウンドメディア『マシェラボ』（ https://machetalk.jp/media/ ）は、20～49歳の未婚男女を対象に、マッチングサービス市場の動向調査を実施しました。

今回の調査における主な結果は以下の通りです。

- 『タップル』『Tinder』『with』の認知率は年間を通して5～6割台で推移- 10～12月期の現在利用率は『Bumble』が11.8％、『アンジュ』が10.6％でトップ2- 利用率上位の『アンジュ』『PCMAX』『Bumble』が、満足度で一歩リード

本リリースでは、これらの調査結果をもとに、最新のマッチングサービス市場におけるユーザー行動の実態と今後の動向について考察します。

主な調査結果

1．認知率は『タップル』『Tinder』『with』などが1年を通して高く推移

2025年の認知率の変化を確認すると、主要なサービスは1年を通して安定して高い数値を維持する結果となりました。

1年間の動きを見ると、『タップル』は1～3月期の62.7％から10～12月期の67.2％まで、年間を通してトップを維持しました。同様に『Tinder（ティンダー）』も約6割、『with（ウィズ）』も5割～6割と、年間を通して半数以上の人が「知っている」と回答しています。また、『Pairs（ペアーズ）』についても約5割の水準を保ちました。

このように、特定のサービスが常に5割以上の認知を保ち続けていることから、主要ブランドの知名度は非常に安定していることがわかります。多くの人にとって、これらのサービス名はすでにおなじみの存在になっているといえるでしょう。

2．利用意向は『with』が10～12月期に25.3％を記録、『タップル』とともに上昇

高い認知率は、実際の「使ってみたい」という気持ちにどう繋がっているのでしょうか。2025年の動きを確認すると、時期によって順位や数値が変化する傾向が見られました。

具体的な数値を見ると、1～3月期では『with』は18.2％の水準でしたが、直近の10～12月期には25.3％まで数値を伸ばし、トップとなりました。同様に『タップル』も、1～3月期の15.8％から徐々に数値を上げ、10～12月期には23.6％と高い水準になっています。

1年を通して安定していた認知率とは対照的に、利用意向では時期による数値の動きが見られました。特に直近では『with』や『タップル』が上昇傾向にあり、ユーザーの関心がこれらのサービスに向いている様子がうかがえます。

3．現在利用率は10～12月期に『Bumble』『アンジュ』が1割を超える

では、実際に利用されているサービスはどれなのでしょうか。2025年の現在利用率（半年以内に利用した人の割合）を見ると、直近で『Bumble（バンブル）』や『アンジュ』といったサービスが数値を伸ばしていることがわかりました。

直近となる10～12月期のデータでは、『Bumble』が11.8％で最も高い数値となり、『アンジュ』が10.6％で続きました。対象となったサービスの中で、利用率が1割を超えたのはこの2つのみです。また、『Pairs』は9.8％、『PCMAX』は9.4％と、これらに次ぐ数値となっています。

1年を通した変化を見ると、7～9月期までは多くのサービスが一桁台で推移していましたが、直近では複数のサービスが数値を上げ、混戦模様となっています。一般的に、年末にかけてはパートナー探しが活発になる傾向がありますが、その中でも『Bumble』と『アンジュ』が10％の大台に乗せたことは、今回の調査における大きな特徴といえます。

4．満足度は『アンジュ』『PCMAX』『Bumble』などが3.6を超える高評価

最後に、最新の10～12月期におけるユーザー満足度を見ていくと、利用率で上位のサービスが、満足度でも高い評価を獲得する結果となりました。なお、本調査での満足度は「1：とても不満」～「5：とても満足」の5段階評価で、中央は「3：普通」です。

上位の結果を見ると、『アンジュ』が3.64、『PCMAX』が3.63、『Bumble』が3.62と、この3つのサービスが3.6台の高いスコアで並ぶ結果となりました。これらに続くサービスとは0.2以上の差が開いており、上位3サービスの評価が一歩リードしている状況が見て取れます。

満足度でトップ3となった『アンジュ』『PCMAX』『Bumble』は、いずれも直近の利用率調査で大きく数値を伸ばし、上位に入っているサービスです。多くのユーザーが流入している中で、実際の利用体験においても高い評価を獲得しているようです。

まとめ：『Bumble』『アンジュ』などが伸長、利用体験の“質”がポイント

2025年10～12月期の調査では、認知率で『タップル』などが6割台と安定した存在感を示した一方、実際の利用フェーズでは直近で『Bumble』が11.8％、『アンジュ』が10.6％と数値を伸ばし、存在感を高める結果となりました。また、これら利用率上位のサービスは、満足度でも3.6を超える高評価を獲得しています。

知名度のあるサービスが安定した基盤を持つ一方で、実際の利用体験が高く評価されるサービスも着実に支持を集めています。それぞれの強みを生かし、ユーザーが満足する“質”の高い利用体験を提供することが、今後の市場のカギとなりそうです。

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（Knowns 消費者リサーチ）

対象エリア：日本全国

対象者 ：20～49歳の未婚男女

調査期間 ：2025年10月1日～12月31日

有効回答数：ブランドごとに237～326名

※本調査は、各回答者にランダムに1つのブランドを提示し、そのブランドについて質問を行っています。各ブランドの有効回答数は、Pairs：326名、Omiai：318名、Tinder：303名、タップル：294名、with：293名、ハッピーメール：270名、PCMAX：251名、ワクワクメール：248名、Bumble：246名、Jメール：242名、アンジュ：237名です。

※調査対象は、Knowns 消費者リサーチに登録されているブランドの中から、主要な出会い・マッチングサービスの11ブランドを選定しました。

※本リリースでは、人口構成比に合わせてウェイトバック集計した数値を四捨五入して使用しています。

※推移分析のため、ほぼ同規模で実施した過去の調査データ（2025年1月～9月実施分）も表示しています。

設問内容- あなたは【ブランド名】を知っていますか？- あなたは【ブランド名】を利用したことがありますか？- あなたは【ブランド名】を最後に利用したのはいつですか？- あなたは【ブランド名】を今後利用したいと思いますか？- あなたは【ブランド名】に満足しましたか？

※【ブランド名】には、調査対象のブランドが回答者ごとにランダムで表示されます。※ブランドの認知状況などに応じて設問が分岐しますが、分岐により対象者が絞られる設問については、その有効回答数を各グラフ内に表記しています。※満足度に関する質問は、「該当するブランドの利用経験がある」回答者を対象に実施されます。

本プレスリリースをそのまま転載する場合を除き、調査結果の内容・グラフ・データなどを引用される場合は、出典元として下記リンクをご記載いただくようご協力をお願いいたします。

▼調査結果に関する留意事項

本調査は、インターネット調査によって得られた回答を基に作成したものですが、一部の属性やセグメントでは回答者数が限られる場合があります。結果は傾向を示す参考値としてご覧ください。