オールインワン ビデオ会議バーを刷新：IntelliMix(TM) Bar Pro が AI を活用するワークプレイスのコラボレーションを後押し

シュア・ジャパン株式会社

Shure はこの度、IT 部門が日々直面する会議室運用の課題に応えるオールインワン ビデオ会議バー IntelliMix(TM) Bar Pro(https://www.shure.com/ja-JP/products/video-conferencing/imxbpk) を発表しました。AI 活用が進むワークプレイスに最適化され、中規模～大規模の会議室で、単一デバイスによる高品位な音声・映像体験を提供します。特許出願中のカメラ配置と AI フレーミング技術により、表情やジェスチャーといった非言語情報まで的確に捉え、参加者のエンゲージメントと生産性を高めます。

Shure のチーフ・テクノロジー・オフィサーであるサム・サベットは次のように述べています。「今日の企業に求められているのは、誰もがストレスなくAIを活用したコラボレーションに参加できる、シームレスな音声・映像ソリューションです。そして Shure は、あらゆる会議空間で将来を見据えた信頼性の高い AI 体験を提供することに取り組んでいます。IntelliMix Bar Pro は、Shure の業界トップクラスのオーディオ技術と先進的なビデオ技術を統合することで、このニーズに応えます。AI を活用するワークプレイスに向けてデザインされた IntelliMix Bar Pro は、室内前方に設置する 1 台のデバイスだけで大規模な会議室全体をカバーします。Microsoft と協力して開発を進めたこのソリューションによりシステムをより迅速に導入でき、日々の運用・保守の負担を軽減することでコスト効率を高めることにもつながります。」

スケーラブルな設計

Shure IntelliMix コラボレーション製品群は、企業で求められるスケーラビリティ、信頼性、一貫性を備え、さまざまな環境でスムーズな導入と安定したパフォーマンスを実現します。IntelliMix Bar Pro は、Shure独自のアレイマイクロホンとパワフルなステレオスピーカーを搭載し、高品位な会議オーディオ体験を提供します。

内蔵の IntelliMix オーディオプロセッサーが周囲のノイズを低減し、話者の声を強調・明瞭化することで、Microsoft Teams Copilot をはじめとした AI ツールによる正確な文字起こしを支援します。

さらに IntelliMix Bar Pro は、Microsoftが提供するMDEP（Microsoft Device Ecosystem Platform）を基盤とすることで高いセキュリティと長期的に安定した運用を実現し、IT 管理者は大規模環境においても安心してシステムを導入・管理できます。また、Shure と Microsoft の協力体制は、AI を活用した体験における品質や技術革新への強い取り組みを示しています。

MDEP責任者であるユハ・クオスマネンは次のように述べています。「Shure との協業は、エンタープライズに求められるセキュリティと高品質なハードウェア、そして強力なプラットフォームが融合によって何が生み出せるのかを示しています。MDEP を基盤とすることで高いセキュリティ性実現しており、大規模な展開にも対応可能な、現代の IT 環境が求める要件に応える製品となっています。これは、Shure と Microsoft の共有する価値観が、実際の顧客価値につながった好例と言えるでしょう。」

会議とコラボレーションを強化する映像体験

Shure IntelliMix(TM) View（AI フレーミング技術）は、参加者一人ひとりを正確にフレーミングします。4 台の 4K カメラにより135° の広画角を確保し、室内全体を視野に収めながら、発言者をインテリジェントに捉えます。

シンプルなセットアップとリモート管理

IntelliMix Bar ProはMDEPを基盤としたAndroidベースのコンピューティングを搭載しており、システムを構成する機材点数の削減により配線や設置作業を大幅に簡素化するのと同時に潜在的な故障のリスクを減らし、日々のメンテナンス負荷も軽減されます。また、IT 管理者は ShureCloud に加え、Pro Management Portal や ServiceNow などを活用して、デバイスの遠隔監視・管理・更新を安全に行うことができます。

IntelliMix Bar Pro により、Shure はワークプレイスにおけるコミュニケーション環境の質をさらに向上させ、IT チームの業務を支える使いやすいソリューションを提供し続けてまいります。

なお、IntelliMix Bar Pro は、2026 年 2 月 3 日～ 6 日（現地時間）にスペイン・バルセロナで開催される ISE の Shure ブース（3M300）にて世界初展示される予定です。

www.shure.com/imxbpk(https://www.shure.com/ja-JP/products/video-conferencing/imxbpk)

Shureについて

Shure（www.shure.com(https://www.shure.com/ja-JP)）は、100年以上にわたり、冴えわたるサウンドを世界へ送り出してきました。1925年に創業されたShureはその品質、性能、耐久性で知られ、音響機器と会議用ソリューションで世界を牽引するグローバルメーカーです。マイクロホン、ワイヤレスマイク、会議室向けソリューション、イヤホン・ヘッドホン、インイヤーモニターなど、幅広い製品群を展開。大規模放送イベントやライブパフォーマンス、ビジネス会議や大学の講義、さらにはホームオフィスやスタジオに至るまで、常に卓越した信頼性を提供し続けています。米国イリノイ州シカゴ郊外のナイルズに本社を置き、世界30か所以上に拠点を展開。製品は120か国以上で販売されています。