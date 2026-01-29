【さぼてん】とろーり濃厚チーズをご自宅でも。厳選素材でリニューアルした「北海道産5種チーズのメンチかつ」を全国のデリカ店舗にて2月1日（日）から期間限定で販売

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、全国のデリカ店舗にて2月1日（日）から、レストラン店舗で大人気の季節メニュー「北海道産5種チーズのメンチかつ」を期間限定で販売いたします。

■5種類のチーズを使用した冬の味わいがリニューアル！

デリカ店舗で限定販売されるのは、12月にレストラン店舗限定で販売され、ご好評をいただいた「北海道産5種チーズのメンチかつ」です。今回厳選したチーズはすべて北海道産。黄金比で合い挽きした肉の旨みの中にチーズの濃厚さがしっかりと際立つよう、それぞれの風味を持つチェダーチーズ、ゴーダチーズ、カマンベールチーズ、パルメザンチーズ、クリームチーズをバランスよく配合した、“かつてないコク”のメンチかつは、頑張った日のご褒美にぴったりです。オフィスや外出先でもお楽しみいただけるよう、お弁当メニューもご用意しています。

「北海道産5種チーズのメンチかつ」

※全国のデリカ店舗にて販売

◇販売期間：2026年2月1日（日）～3月中旬予定

◇販売価格：1ケ 本体価格338円（税込価格365円）

2ケ 本体価格649円（税込価格700円）

「北海道産5種チーズのメンチかつと人気の組み合わせ弁当」

※全国のデリカ店舗にて販売

◇販売期間：2026年2月1日（日）～3月中旬予定

◇販売価格：本体価格1,093円（税込価格1,180円）

「北海道産5種チーズのメンチかつ・ヒレ弁当」

※全国のデリカ店舗にて販売

◇販売期間：2026年2月1日（日）～3月中旬予定

◇販売価格：本体価格880円（税込価格950円）

■「とんかつ新宿さぼてん」

1966年創業の「とんかつ新宿さぼてん」は、国内外に約500店を展開するとんかつ専門店。一頭から2食分しか取れない稀少な部位を使用した「フィレブリアン」、一定の温度で熟成させ、旨みをじっくりと深めた「熟成三元麦豚ロースかつ」など、特製生パン粉と100％植物油を使用し低温でじっくりと仕上げた、素材本来の味を引き立てるメニューの数々は、日本をはじめアジア各国で広く親しまれています。

また、デリカ店舗では定番かつの人気メニューを中心に、季節に合わせた惣菜やお弁当、かつサンドなど幅広いメニューをご用意。専門店のおいしさをご家庭でもお楽しみいただけます。

◇公式HP：https://shinjuku-saboten.com/(https://shinjuku-saboten.com/)

◇公式Instagram：https://instagram.com/shinjukusaboten(https://instagram.com/shinjukusaboten)

◇公式X：https://x.com/shinjukusaboten(https://x.com/shinjukusaboten)