【ベクター・ジャパン】新測定コア『CANape Kernel』を発表―高速起動とREST APIで高性能データ取得を実現

シュツットガルト（ドイツ）2026年1月15日 - ベクターは、WindowsまたはLinux上で動作するx64およびARM64ベースのプラットフォーム向けに、コンパクトな測定コア「CANape Kernel」をリリースしました。高速起動とREST API接続による高性能なデータロギングを可能にし、自動化されたロギングアプリケーションに最適なソフトウェアとなっています。既存ハードウェアの利用や要件に合ったプラットフォームの選択が可能です。

ベクターは、アプリケーションに応じてカスタマイズしたサポートを各国で提供します。

「CANape Kernel」はベクターのツール群とシームレスに統合可能 | 画像提供元：Vector Informatik GmbH

ハイエンドの産業用PCからシングルボードコンピュータまで、CANape Kernelは、x64／ARM64アーキテクチャのあらゆるハードウェア上で動作します。高性能なデータロギングに特化して開発されており、WindowsとLinuxの両方に対応し、車載ネットワーク、ADASセンサー、SDV標準またはメーカー固有プロトコルなど、さまざまなアプリケーションに柔軟に利用することができます。

堅固な基盤を持つコンパクトなソフトウェア

この測定コアは、ベクターの定評ある測定／適合ツール「CANape」をベースにしています。測定設定はCANapeでいったんセットアップし、その後、ターゲットプラットフォームに転送します。CANape Kernelはデバイスを初期化し、データ取得を開始します。包括的なプロトコルとセンサーのサポートにより、XCP、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、Ethernet、さらにレーダー、LiDAR、ビデオなどの各種ADASセンサーを統合することが可能です。CANape Kernelは、統合Webサーバーを備えた無駄のないコンソールアプリケーションで、高速起動とリソース要求が最小限であることが特長となっています。

汎用性に富む統合オプション

CANape Kernelは、既存のハードウェアでも個別のプラットフォームソリューションでも利用することができます。制御はREST API経由で行われ、CANapeモバイルUIをアプリケーションの一部としても利用可能です。制御や視覚化を直感的なインターフェイスで操作でき、トリガー、コメント挿入、ビデオプレビューなどの追加機能も備えています。

ベクターは、個別のロギングユースケースやハードウェアの実装に関し、包括的なグローバルサポートを提供しています。

ベクターについて

Vector Informatik GmbH（ベクターグループ本社、在ドイツ、以下ベクター）は、Software-Defined System（SDS／ソフトウェア・デファインド・システム）の開発とネットワーク化のためのソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、お客様の信頼あるパートナーとして実績を重ねています。ベクターは35年以上にわたり、世界中のメーカーならびにサプライヤーをサポートし、最高基準の機能性、安全性、サイバーセキュリティ、効率性を備えた複雑な電子製品の開発プロジェクトを成功に導いてきました。主に自動車分野において、また近年は医療技術、IoT、鉄道、航空宇宙の分野でもベクターのソリューションが活用されています。ベクターの製品ポートフォリオの核を成すのは包括的なソフトウェアエコシステムで、ツール、組み込みソフトウェア、クラウドサービス、エンジニアリングの専門知識を高パフォーマンス開発環境にシームレスに統合することができます。卓越した技術力、そしてお客様とパートナー企業との緊密なコラボレーションを軸に、ベクターは複雑な課題をシンプルにし、開発を加速し、将来を見据えたイノベーションを可能にするカスタマイズされたソリューションを提供しています。

独立系企業として世界に32拠点、4,500名以上の従業員を擁し、2024年には10億ユーロを超える売上を達成しました。本社はドイツのシュツットガルトにあり、オーストリア、ブラジル、中国、フランス、インド、イタリア、日本、韓国、ルーマニア、スウェーデン、スペイン、イギリス、アメリカに支社を展開しています。