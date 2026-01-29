【京都・祇園】築100年京町家のカフェバー『B kyoto』、”日本茶カクテル”新作5種を2月1日(日)より提供開始

株式会社ORI

株式会社ORI（本社：東京都台東区）は、日本茶と国産ジンを軸にしたカフェバー『B kyoto』にて、2026年2月1日（日）より日本茶カクテルの新商品5種を発売いたします。

2026年1月9日にグランドオープンした『B kyoto』では、京都・宇治産の一番茶のみを使用した日本茶カクテルをご提供しており、オープン以来多くのお客様からご好評をいただいています。

その反響を受け、このたび既存5種に新商品5種を加え、計10種類の日本茶カクテルを展開することとなりました。

抹茶、和紅茶、焙じ茶それぞれの個性を活かし、素材の奥行きと香りを丁寧に引き出した一杯一杯をお楽しみください。

【抹茶いちごミルク】

抹茶のビター感を軸に、いちごの酸味とミルクのコクでバランスを取った一杯。

和素材ならではの奥行きを感じられるカクテルに仕上げました。

【和紅茶モスコミュール】

京都産和紅茶の繊細な香りを主役に、ジンジャーエールの甘さとライムの酸味を重ねた爽やかな一杯。

軽やかさの中に、しっかりとした余韻が広がります。

【焙じ茶ジンジャーハイボール】

焙煎由来の香ばしい焙じ茶に、ウイスキーのコクを重ねたハイボール。

甘さを抑え、キレと余韻のバランスを意識した大人の味わいです。

【和紅茶ロイヤルミルクティー】

渋みの少ない京都産和紅茶をベースに、ミルクでなめらかな質感に。

素材の自然な甘みと、ほのかに香るフェンネルが落ち着いた余韻を演出します。

【和紅茶エスプレッソマティーニ】

京都産和紅茶の繊細な香りに、エスプレッソの苦味で輪郭を与えた一杯。

甘さを抑え、ほんのり香るスパイス感と和紅茶とコーヒー、それぞれの余韻を引き立てました。

"日本茶カクテル"メニュー一覧

一部カクテルはバータイム限定商品です。

（カフェタイム 13：00～、バータイム 19：00～24：00）

※●：バータイム限定商品

＜新メニュー＞

抹茶いちごミルク \2,200

和紅茶モスコミュール \1,900

焙じ茶ジンジャーハイボール \1,900

和紅茶ロイヤルミルクティー \2,200●

和紅茶エスプレッソマティーニ \2,500●

＜既存メニュー＞

抹茶ジントニック \1,900

和紅茶ハイボール \1,900

抹茶カルーア \2,200●

抹茶OR焙じ茶オールドファッション \2,700●

抹茶ネグローニ \2,500●

日本茶と国産ジンのカフェバー『B kyoto』について

『B kyoto』は、昼はカフェ、夜はバーとして営業するラウンジスタイルの空間です。

大きな窓からは鴨川の流れや南座を望み、時間帯ごとに異なる表情の京都を楽しめます。

カフェメニューには、コーヒー、抹茶、焙じ茶、和紅茶などのドリンクに加え、京都らしいスイーツをご用意。

バーメニューには、京都・宇治産の一番茶のみを使用した日本茶カクテルをはじめ、60種類以上の国産クラフトジン、15種類以上の国産ウイスキーなども取り揃え“京都を味わう一杯”をご提供します。

町家を長年支えてきた立派な柱や梁はそのまま残し、窓際には小上がり席を設置。

景色を眺めながら、心ほどける静かな時間をお過ごしいただけます。

日本茶と国産ジン、そして鴨川の景色が重なり合うひとときとともに、京都の四季を感じ、記憶に深く刻まれる特別な時間をご体験ください。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

住所 ：〒600-8012 京都府京都市下京区斎藤町140-6 2階

Googlemap ：https://maps.app.goo.gl/oa1i9j2GTkMxj5BX9?g_st=ipc

電話番号 ：075-708-2123

営業日 ：固定休なし、不定休（詳細はInstagramをご確認ください）

営業時間 ：13:00～24:00

※一部カクテル類のドリンクのご提供は19:00～となります

席数 ：24席

アクセス ：阪急京都線「京都河原町駅」から徒歩2分、京阪本線「祇園四条駅」から徒歩2分

公式Instagram：https://www.instagram.com/b__kyoto/

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

京町家1階 和創作鉄板懐石『A kyoto』について

1階の『A kyoto』では、黒毛和牛や京野菜を中心に、関西の上質な旬の食材を用いたコース料理をご提供しています。

コース内容は季節に合わせて奇数月の1日に切り替わり、次回は3月1日より新たな内容へと移り変わります。

前菜から鉄板を用い、関西で獲れた魚介や季節野菜を活かして一皿一皿丁寧に仕上げ、メインの肉料理には、黒毛和牛ヘレ肉のみを使用。

脂に頼らず、赤身本来の旨みを最大限に引き出します。

カウンター席を中心とした店内では、料理が完成していくライブ感とともに、鴨川の景色を取り込んだ京都ならではの食体験をお楽しみいただけます。

付け合わせや器にも季節感を大切にし、旬の一皿と国産のお酒が響き合うひとときを演出します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ご予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/a-kyoto/reserve/message

住所 ：〒600-8012 京都府京都市下京区斎藤町140-6 1階

Googlemap ：https://maps.app.goo.gl/pyg5pHW7RvDqns7A9?g_st=ipc

電話番号 ：075-708-8183

営業日 ：火曜日定休、その他不定休（詳細はInstagramをご確認ください）

営業時間 ：ランチ 11:30～14:30、ディナー17:00～22:00

席数 ：12席

アクセス ：阪急京都線「京都河原町駅」から徒歩2分、京阪本線「祇園四条駅」から徒歩2分

公式Instagram：https://www.instagram.com/a__kyoto/

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

会社情報

日本の良いモノ・場所・技・人と交わり、「光」を織る

～日本には、世界に誇れる「本物」がある～

日本ならではの食材、美しい景色、職人の技、そして人の温かさ。

私たち株式会社ORIは、これらをただ「残す」のではなく、「交わらせる」ことで新たな価値＝『光』を生み出します。

これは織物のように、経糸（株式会社ORI）と緯糸（モノ・場所・技・人）が重なり合うことで、日本の観光産業をより豊かに、そして観光の文字通り「国の光を観せる」存在になることを目指すことを意味しています。

私たちが織りなすのは、過去と未来、伝統と革新、日本と世界をつなぐ、新たな観光の形です。

＜株式会社ORI＞

住所 ：〒111-0033 東京都台東区花川戸2丁目14番3号

電話番号 ：03-5830-6804

お問い合わせ：info@ori-1101.com