【ヴァン クリーフ＆アーペル】2026年2月7日から3月1日まで、ブライダルフェアを開催

ヴァン クリーフ＆アーペルは、日本国内の対象ブティック（eブティックを含む）で2026年2月7日（土）から3月1日（日）まで、ブライダルフェアを開催いたします。

ヴァン クリーフ＆アーペルのエンゲージメントリングは自然やクチュール、イマジネーションや愛の言葉から着想を得ており、すべての作品に詩情とエレガンスが息づいています。

コレクションには、繊細なハーモニーを描くダイヤモンドのリボンが、センターダイヤモンドを囲むように曲線を描く「クチュール ソリティア」をはじめ、光の輪の中央にあしらったダイヤモンドが華やかな輝きを放つ「イコーヌ ソリティア」や、リボンのように輝くダイヤモンドと、プラチナに刻印されたヴァン クリーフ＆アーペルのサインが美しく調和する「トゥージュール シニアチュール エトワール マリッジリング」など豊富なセレクションが並びます。

また、ヴァン クリーフ＆アーペルでは、お一人おひとりに沿った、稀なる祝福の機会にふさわしいセミオーダー リング「ユア ポエティック セッティング(R)」の制作を行っています。お好みに合わせてモデル、カラット、ストーングレード、そしてエングレービングなどをカスタマイズし、エンゲージメント リングのシミュレーション画像をお楽しみいただけるコンテンツを、メゾンのウェブサイトにご用意しております。

エンゲージメントリングを選ぶ - ヴァン クリーフ&アーペル - Van Cleef & Arpels(https://www.vancleefarpels.com/jp/ja/collection/your-poetic-setting/configurator.html#VCARG27000_0050_E_VVS2)

ヴァン クリーフ＆アーペル専属の宝石鑑定士は世界にひとつだけの特別な貴石を用いてソリティア

リングを制作します。クラリティ（透明度）は FL～VVS2、カラーはD、Eのみという最も厳格な基準で最高品質のダイヤモンドのみを選び抜き、作品に独特な輝きを与えます。すべてのソリティア、マリッジリングのひとつひとつに宝飾職人やセッティング職人、研磨職人らのさまざまな技が集結し、ヴァン クリーフ＆アーペルが描き出す魅惑あふれる世界と結びつくことで、世界にひとつの輝きを宿します。

クチュール ソリティア

プラチナ、ダイヤモンド（1.00ct, DIF）

イコーヌ ソリティア

プラチナ、ダイヤモンド（1.00ct, DIF）

トゥージュール シニアチュール エトワール マリッジリング、3mm

プラチナ、ダイヤモンド

[ブライダルフェア]

2026年 2月7日（土）から3月1日（日）

https://www.vancleefarpels.com/jp/ja/events/bridal-fair.html

フェアに関するお問い合わせは、ヴァン クリーフ＆アーペル ル デスクまで

Tel 0120-10-1906

