台湾カステラ「名東」から新登場！今話題の「ドバイチョコ」がカステラと夢のコラボレーション

フークル株式会社

台湾・台南発祥の台湾カステラ「名東」を運営するフークル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：河崎孝文）は、今話題のスイーツ「ドバイチョコ」とコラボレーションした新商品「ドバイチョコカステラ」を、2026年2月1日（日）より期間限定で販売いたします。

話題のドバイチョコと台湾カステラのコラボ

■ 話題のドバイチョコと台湾カステラのコラボ

ザクッとした不思議な食感と濃厚な味わいでSNSを中心に話題沸騰中の「ドバイチョコ」を、名東自慢の台湾カステラと組み合わせました。

ピスタチオを練り込んだカステラ生地に、パリッ！ザクッ！としたドバイチョコのアクセントが絶妙に絡み合います。

全体を包み込むミルクチョコレートの優しい甘さと、台湾カステラのふわふわ感、ドバイチョコのパリッザクッと感が織りなす新感覚のハーモニーをお楽しみいただけます。

■「名東」について

「名東」は2009年に台湾南部の台南で創業した台湾カステラ専門店です。口に含むと「シュワッ」と泡のように消えていく、他では味わえないその美味しさで、瞬く間に行列のできる人気店となりました。

現地の方はもちろん、多くの観光客にも愛され、国境を越えて話題に。

日本では2022年6月に吉祥寺に国内1号店をオープンしました。

“本当の台湾カステラ”の味と食感をそのままに、毎日店内のオーブンで焼き上げて、焼きたての商品をお客様にご提供しております。

この機会にぜひ、名東の「ドバイチョコカステラ」で、台湾スイーツと最新トレンドの融合した特別な体験をお楽しみください。

【販売概要】

販売期間： 2026年2月1日（日）～期間限定

販売店舗：

・キラリナ京王 吉祥寺店

・池袋店

・ルミネ北千住店

・町田マルイ店

販売曜日：毎週火曜日・土曜日・日曜日のみの限定販売となります。

台湾カステラ 名東

ウェブサイト：https://www.meito-castella.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/meito_castella.japan/

＜お問い合わせ先＞

フークル株式会社 台湾カステラ 名東

PR担当：冨安（とみやす）

E-mail：tomiyasu@foocle.co.jp