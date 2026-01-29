FABRIC TOKYO WOMEN’S、スタイルアップを叶える新商品「オーダースカートスーツ」を本日より販売開始。新宿店・渋谷店で採寸予約をスタート。

株式会社FABRIC TOKYO

CUSTOM WEAR for ALLをビジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、2026年1月29日（木）より、現代の働く女性のための「オーダースカートスーツ」の販売を開始いたしました。

キャリアを重ねるとともに、役割や体型、ライフスタイルも少しずつ変化していく。





私たちは、そうした等身大の本音に向き合い、「スカート = 動きにくい」「今の自分には似合わない」ことで、スカートの選択肢を外してしまう既成概念そのものを見直しました。

見た目の美しさ、動きやすさ、快適な着心地。

そのすべてを妥協しないために、ストレートシルエットのスカートをゼロから独自開発。 一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、「今の自分に一番しっくりくる」 オーダースカートスーツを提案します。

価格は51,800円（税込）から。FABRIC TOKYO WOMEN’S 新宿、FABRIC TOKYO WOMEN’S 渋谷MODI、およびECサイトで購入可能です。

ビジネスシーンでスカートが選ばれなくなった背景

FABRIC TOKYOでは2023年6月より、スーツ姿の自分をもっと好きになれる「360°スタイルアップ」のコンセプトをもとに、FABRIC TOKYO WOMEN’S の提供を開始。

WOMEN’S ラインの開始後、さまざまなお客さまのご対応・悩みをヒアリングする中で、「スカートも作りたい」という声が強く寄せられ、新商品化に向けた企画がスタート。

その声の背景を詳しく聞いてみると、日常で感じる小さな不自由や、スカートスーツに対する固定観念からくる「諦めの気持ち」があることに気づきました。

営業先へ急いで向かう時、出勤前に子どもの送迎で自転車に乗る時など、動きやすさが必要なシーンでの不自由さ。

「スカートスーツ = リクルートスーツ」のイメージが強く、キャリアを重ねた女性にとって「今の自分には似合わない」と感じてしまう、心理的な壁。

働き方が多様化した現代において、今の時代に合うスカートスーツの形があるのではないか？もし、お客さまがスカートスーツに感じている悩みを解消することができれば、新しい選択肢になるのではないか？と考え、商品開発を進めてまいりました。

美しく、動きやすい。オーダースカートスーツという新しい提案

私たちが辿り着いたのは、「360°スタイルアップ」のコンセプトをもとに、「きちんと感とキレイな見た目、ラクな着心地、どれも諦めない」オーダースカートスーツです。

「ライフステージが変化しても、軽やかに仕事を楽しむ自分でありたい」

そんな理想の1着づくりを、私たちがお手伝いできればと考えています。

オーダースカートスーツに込めた3つのこだわり

1. 360°どこから見てもキレイを実現する独自パターン

シンプルなアイテムだからこそ、働く女性がキレイに見えるストレートシルエットを追求。パターンのすべてをゼロから独自に設計しました。

適度なゆとりは、体型をカバーするのではなく、最も美しく映えるシルエットのため。お客さま一人ひとりのカラダにフィットし、その人の持つ美しさを最大限引き出すスタイルアップをご提案します。

2. 日常の「動きやすさ」を考えたカスタマイズ

仕事での信頼感を損なわない「きちんと感」はもちろん、アクティブな日常を支える「動きやすさ」も両立。

動きやすさを重視する方のために、「ボックスプリーツ」 や「ラップ（巻き）」 仕様などのオプション（有料）も選択可能です。

オプションのスライドホック

また、座った時にウエストの圧迫感を逃がす「スライドホック」など、一日中心地よくいられるための工夫を詰め込みました。

※各カスタマイズは有料オプションとなります。

【詳細】

- ボックスプリーツ ：+5,500円（税込）- ラップ（巻き）：+5,500円（税込）- スライドホック：+1,500円（税込）

*現時点では、ボックスプリーツはひざ丈のみのオプションとなります。今後、ロング丈でもお選びいただけるよう開発を進めています。

3. 脚が一番美しく見える。丈のサイズロジック

FABRIC TOKYO WOMEN’Sでは、採寸を通じてお預かりしている体型データ、独自のロジックをもとに、「お客さま一人ひとりの美しさを引き出すスカート丈」を導き出します。

丈の長さは、ひざ丈とロング丈の2種類をご用意。

落ち着いた印象を与えるひざ丈抜け感があり、重くなりすぎないロング丈

・ひざ丈

…長さはひざ下のくびれのラインまで。ひざが隠れて落ち着いた印象になり、ひざ下からのラインをすっきりと見せることができます。

・ロング丈

…長さはくるぶし上のくびれのラインまで。足首が少し見えることで抜け感を演出。ロング丈でも重い印象を与えません。

あらゆるシーンにフィットし、エレガントで落ち着いた印象のある1着をお届けします。

モニター参加者の声

新商品の構想段階から、複数名へのインタビューを実施。モニターにご参加いただいたお客さまから、以下のコメントをいただいております。

シャキっとして見えるのに、とても歩きやすいし、座りやすい

着用感はぴったり気味だが、座ってもプレッシャー（圧迫感）がない

オフィス以外でも、義両親への挨拶などプライベートできちんとした格好が必要な際にも自信を持って着ていける

FABRIC TOKYO WOMEN’S オーダースカートスーツ

オーダースカートスーツ

- ラインナップ：オーダースカートスーツ（ひざ丈・ロング丈の2種類）- 価格（ひざ丈）：51,800円（税込）～- 価格（ロング丈）：57,300円（税込）～- 発売日：2026年1月29日（木）- 対応店舗：FABRIC TOKYO WOMEN’S 新宿、FABRIC TOKYO WOMEN’S 渋谷MODIオーダースカートスーツはこちら :https://fabric-tokyo.com/products/list/womens-skirt-suitオーダースカートスーツ（ロング）はこちら :https://fabric-tokyo.com/products/list/womens-long-skirt-suit

※オーダースカート単品でもご購入いただけます。

※2026年2月1日、FABRIC TOKYO WOMEN’S 渋谷MODI でもサービス提供を開始予定です。

※2025年6月21日以前のサイズデータをお持ちの方は、改めてスカートスーツ用の採寸が必要です。あらかじめご了承ください。

Special Thanks

株式会社オープンハウスグループ

オープンハウスグループは、「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織をつくる」という理念のもと、女性活躍推進にも注力し「社員の士気が高い会社ランキング1位」などを実現してきました。

この度、FABRIC TOKYO WOMEN’S様の「現代の働く女性の悩みに寄り添い、サポートするビジネスウェアを届けたい」という想いに共感し、新商品リリースに協力。

当社の女性社員がモニターとして実際に着用して勤務し、機能性や着心地のフィードバックを行うことで、働く女性に寄り添う製品づくりを支援しています。

FABRIC TOKYO WOMEN’S について

2014年のサービスリリース以降、これまで主にメンズ向けの商品をご提供してまいりましたが、私たちのブランドコンセプトである”Fit Your Life"をより多くのお客さまへお届けするため、2023年6月より「WOMEN’ ライン」の展開をスタート。

「360°スタイルアップ」のコンセプトをもとに、お客さま一人ひとりのカラダにフィットし、その人の持つ美しさを最大限に引き出す一着を目指しております。

これまで、オーダースーツ、オーダーパンツ、オーダージャケットの販売からスタート。今回のオーダースカートスーツが、セカンドラインナップとなります。

今後もFABRIC TOKYO WOMEN’S では、お客さまが「いつも感じていたお悩み」を解決できる商品を目指し、現代の働く女性を支えるビジネスウェアの開発に挑戦してまいります。

公式サイト

https://fabric-tokyo.com/lp/womens

「スタイルアップを叶える1着をお届け」WOMEN’S ラインのPreリリースが決定、新宿マルイ本館にて展開（2023年6月20日リリース）

https://corp.fabric-tokyo.com/news/4ILKsmnseKxblOp17s6wro

FABRIC TOKYOとは

“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。

一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。

公式サイト

https://fabric-tokyo.com/

会社概要

株式会社FABRIC TOKYO

所在地:東京都渋谷区代々木1-24-10 TSビル 2F

代表取締役CEO:森 雄一郎

URL：https://corp.fabric-tokyo.com/