売上２位の新幹線スケールに新作登場！新幹線スケール東海道・山陽新幹線を発売

2025年4月16日（水）にオープンした、当社常設店舗では初となる鉄道グッズ専門店です。当社公式オンラインショップで販売しているオリジナル鉄道グッズの販売などを販売しているほか、JR東海協力のもと、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや、行先表示板やヘッドマーク・車両写真等の展示を行っています。さらに、新幹線パーサーが常駐し、レジでの接客や商品のご案内等を行っています。営業時間の詳細は下記「販売詳細」をご確認ください。■ 販売詳細＜発売日時＞ 2026年２月６日（金曜日） 9：50から＜販売箇所＞・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。＜その他＞ JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合がございます。※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※商品のご予約および取り置きはできません。※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。