こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
売上２位の新幹線スケールに新作登場！新幹線スケール東海道・山陽新幹線を発売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年２月６日（金）から、「新幹線スケール東海道・山陽新幹線」を発売いたします。
新作では、山陽新幹線区間として新神戸から博多総合車両所、お客様のご要望が多かった栗東信号場・大阪第一車両所を追加するとともに、0系新幹線の特徴であるクリーム色と先頭車の側面帯を取り入れました。
前作の「新幹線スケール東海道新幹線」は、発売後130日間で約600本を売り上げ、品川駅構内に常設する鉄道グッズ専門店BLUE BULLETでは売上第2位となります。
■ 販売商品
【商 品 名】 新幹線スケール東海道・山陽新幹線 1,210円（税込）
【商品サイズ】縦40mm×横414mm ※40ｃｍ定規になります。
【商 品 概 要】
東海道・山陽新幹線の全停車場が記載された定規です。
各停車場の上部には東京駅からの実キロ（実際の距離）が記載されております。
定規のベースカラーはBLUE BULLETで展示されている０系の連結カバーにちなみ、０系で使用されていたクリーム色を再現し、下部には０系新幹線の先頭車の側面帯をデザインしております。
■関連商品 新幹線スケール東海道新幹線
【商 品 名】 新幹線スケール東海道新幹線 880円（税込）
東海道新幹線の全駅が記載された定規です。
各駅の上部には東京駅からの実キロ（実際の距離）が記載されています。定規の下部にはN700S先頭車の側面帯をデザインしております。
■BLUE BULLETについて
2025年4月16日（水）にオープンした、当社常設店舗では初となる鉄道グッズ専門店です。
当社公式オンラインショップで販売しているオリジナル鉄道グッズの販売などを販売しているほか、JR東海協力のもと、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや、行先表示板やヘッドマーク・車両写真等の展示を行っています。さらに、新幹線パーサーが常駐し、レジでの接客や商品のご案内等を行っています。営業時間の詳細は下記「販売詳細」をご確認ください。
■ 販売詳細
＜発売日時＞ 2026年２月６日（金曜日） 9：50から
＜販売箇所＞
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
＜その他＞ JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
新作では、山陽新幹線区間として新神戸から博多総合車両所、お客様のご要望が多かった栗東信号場・大阪第一車両所を追加するとともに、0系新幹線の特徴であるクリーム色と先頭車の側面帯を取り入れました。
■ 販売商品
【商 品 名】 新幹線スケール東海道・山陽新幹線 1,210円（税込）
【商品サイズ】縦40mm×横414mm ※40ｃｍ定規になります。
【商 品 概 要】
東海道・山陽新幹線の全停車場が記載された定規です。
各停車場の上部には東京駅からの実キロ（実際の距離）が記載されております。
定規のベースカラーはBLUE BULLETで展示されている０系の連結カバーにちなみ、０系で使用されていたクリーム色を再現し、下部には０系新幹線の先頭車の側面帯をデザインしております。
■関連商品 新幹線スケール東海道新幹線
【商 品 名】 新幹線スケール東海道新幹線 880円（税込）
東海道新幹線の全駅が記載された定規です。
各駅の上部には東京駅からの実キロ（実際の距離）が記載されています。定規の下部にはN700S先頭車の側面帯をデザインしております。
■BLUE BULLETについて
2025年4月16日（水）にオープンした、当社常設店舗では初となる鉄道グッズ専門店です。
当社公式オンラインショップで販売しているオリジナル鉄道グッズの販売などを販売しているほか、JR東海協力のもと、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや、行先表示板やヘッドマーク・車両写真等の展示を行っています。さらに、新幹線パーサーが常駐し、レジでの接客や商品のご案内等を行っています。営業時間の詳細は下記「販売詳細」をご確認ください。
■ 販売詳細
＜発売日時＞ 2026年２月６日（金曜日） 9：50から
＜販売箇所＞
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
＜その他＞ JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp