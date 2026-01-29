こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ヤマハ発動機、株式会社ジュビロの株式取得により子会社化へ〜ジュビロ磐田の歴史と文化を尊重し、未来に向けた基盤強化を目指す〜
ヤマハ発動機株式会社（以下、ヤマハ発動機）と株式会社ジュビロ（以下、ジュビロ）は、本日開催されたジュビロの臨時株主総会において第三者割当増資による新規株式発行等が決議されたことを受け、近日中にヤマハ発動機がジュビロの株式の過半数を取得し、ジュビロを子会社とすることをお知らせします。これにより、ヤマハ発動機はジュビロの親会社としてＪリーグクラブのジュビロ磐田の支援をさらに強化し、地域とともに未来に向けた基盤づくりを進めていきます。
ジュビロ磐田の前身は、1972年に創部したヤマハ発動機サッカー部であり、1994年にＪリーグへ昇格して以来30年以上にわたり、ヤマハ発動機はメインパートナー企業として同クラブを支援し続けてきました。
今回の子会社化は、ジュビロ磐田の歴史と文化を尊重しながら、クラブの価値向上に貢献し、地域社会とともに発展することを目的としています。ヤマハ発動機は、クラブの自律的な運営を支援する立場を堅持するとともに、ジュビロ新社長の大友健寿氏を全面的にサポートし、クラブの未来に向けた基盤強化を進めていきます。
また、サポーター、ホームタウン、パートナー、株主などステークホルダーの皆さまと対話を重視し、一緒にジュビロ磐田を盛り上げていくことで、ステークホルダーの皆さまにとってもジュビロ磐田が価値ある存在になり続けることを目指します。
■ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 設楽元文 コメント
「昨シーズンは残念ながらＪ１昇格を果たせませんでした。しかし、明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの開幕を前に、今回の子会社化は、クラブとともに前向きな空気をつくり直す好機だと捉えています。ヤマハ発動機の企業目的である「感動創造企業」と、ジュビロのパーパス「夢と感動を 共に」の実現に向け、両社とも全力で取り組んでまいりますので、引き続きジュビロ磐田への変わらぬご支援とご声援をお願いします。」
■株式会社ジュビロ 代表取締役社長 大友健寿 コメント
「本日より、ジュビロ磐田の代表取締役社長に就くこととなりました大友 健寿と申します。
このたびの子会社化後においても、クラブの理念、地域密着の姿勢、ホームタウンとの関係に変更はなく、自律的なクラブ運営のもと、地域とともに歩むクラブづくりを進めてまいります。
クラブ創設以来、これまで支えて来られた先人の想いを想像し、感謝の念を持ちながら、クラブに関わるすべての皆さまと共に、『歓喜（Jubilo）』できるよう、努めて参りたいと存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。」
■株式会社ジュビロの概要
