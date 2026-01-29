平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

昨今、原材料・物流費の高騰が続いており、弊社といたしましても経費削減等の努力を重ねてまいりましたが、コスト上昇分を吸収することが困難な状況となっております。

つきましては、2026年2月2日（月）より価格を改定させていただく運びとなりました。

お客様にはご迷惑をおかけすることとなり誠に心苦しい限りではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■価格改定内容

https://digitalpr.jp/table_img/1623/127188/127188_web_1.png

■価格改定時期

2026年2月2日（月）

本件に関するお問合わせ先

ヤマハ発動機販売株式会社　PASマーケティング課

03-5713-3853