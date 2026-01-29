こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アヲハタと不二家のタイアップ第3弾！「ミルキー」をホイップに仕立てた「ヴェルデ ミルキーホイップ 抹茶味」が新発売
「池田製茶」製の香り高く本格的な味わいの鹿児島県産抹茶を使用／2月19日(木)から全国に出荷
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、株式会社不二家(本社：東京都文京区、代表取締役社長：河村宣行、以下不二家)とのタイアップ第3弾として「ヴェルデ ミルキーホイップ 抹茶味」を新発売します。
不二家の「ミルキー」とのタイアップ第3弾は待望の抹茶味
パン用スプレッド市場は年々伸長しており、多様な味わいを求めるニーズが高まっています。「ヴェルデ ホイップ」シリーズは、ふんわり軽いくちどけやチューブ容器の使いやすさから、小さい子どもがいるファミリー層を中心に高い支持を得ています。本商品は、2024年秋に発売した「ヴェルデ ミルキーホイップ※1」、2025年春の「ヴェルデ ミルキーホイップ いちご味※2」に続く、タイアップ第3弾です。親しみのある「ミルキー」の味わいと、近年国内外で需要が高まっている「抹茶」を組み合わせることで、ファミリー層だけでなく、訪日外国人のお客様にも手に取っていただける商品を目指しました 。
※1 詳細は、キユーピーアヲハタニュース 2024 No.57参照
https://www.kewpie.com/newsrelease/2024/3438/
※2 詳細は、キユーピーアヲハタニュース 2025 No.10参照
https://www.kewpie.com/newsrelease/2025/3596/
老舗茶商「池田製茶」の茶葉が織りなす本格的な香り
「ヴェルデ ミルキーホイップ 抹茶味」の抹茶原料には、高品質な茶を取り扱う老舗茶商「池田製茶」製の香り高く本格的な味わいの鹿児島県産抹茶を使用しました。本抹茶は、しっかりとした甘みの中に適度な渋みを感じられるのが特徴です。「ミルキー」に使われているこだわりの練乳原料とブレンドし、生クリームのようなふんわりと軽いくちどけと濃厚な抹茶が楽しめるホイップに仕立てました。やわらかいパンと相性がよいほか、ホットケーキに合わせたり、アイスクリームに混ぜると手軽に和スイーツが楽しめます。
アヲハタはこれからも、朝食をはじめとした日々の食事を楽しむ新しい提案を通して市場拡大を図るとともに、家庭の食卓に「おいしさ」「楽しさ」「やさしさ」をお届けしていきます。
商品の概要は以下の通りです。
１．商品名・内容量・価格・賞味期間
ブランド：ヴェルデ
商品名：ミルキーホイップ 抹茶味
内容量：80g
参考小売価格：320円（税別）／346円（税込）
賞味期間：13カ月
２．出荷日
2026年2月19日(木)から全国に出荷
３．商品特徴
・「ミルキー」と同じ練乳原料に抹茶をブレンドした、生クリームのようなくちどけのふんわり軽いホイップです。（香料、着色料不使用）
・スプーンを使わず直接パンに塗れるチューブ容器です。
・細口と太口のダブルキャップで、お絵かきやデコレーションが楽しめます。
・パッケージデザインに不二家のキャラクター“ペコちゃん”を採用しました。
・1食分(15g)あたりカルシウム50mg入りです。
・開封後も常温で保存し、1カ月を目安に召しあがってください。
【「ヴェルデ ホイップ」シリーズ全5品】
素材のおいしさを生かしたふんわり軽い食感のパン用スプレッドです。
【ミルキー】
白いミルキーは「無香料・無着色」。
ミルク本来のおいしさを楽しめる、不二家のロングセラーキャンディです。
