ËÌ³¤Æ»½é¢¨1¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Àß·×¤Î¤ß¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Nearly ZEB¥ª¥Õ¥£¥¹½×¹©¡Á´Ä¶ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤òÎ¾Î©¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥È¥É¥Þ¥Ä¤ò¹½Â¤ºà¤ËºÎÍÑ¤·¤¿´¨ÎäÃÏ¥â¥Ç¥ë¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¾¾ÆØ¡¢°Ê²¼¡ÖÆü·úÀß·×¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬2025Ç¯11·î30Æü¤Ë½×¹©¤·¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤äÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åßµ¨¤ÎÃÈË¼Éé²Ù¤ä·úÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤Ê¤É¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Æü·úÀß·×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢2022Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»Æü·úÀß·×¤ò¹çÊ»¡£·úÃÛ¡¦ÅÔ»Ô¡¦´Ä¶¤ÎÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎËÌ³¤Æ»¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑÀã´¨ÎäÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖNearly ZEB¡×¢¨2¤Î¼Â¸½¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÌÚºà¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHOKKAIDO WOOD¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥È¥É¥Þ¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿·úÃÛ¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÌ³¤Æ»½é¤Î¡ÖNearly ZEB¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÀß·×¤È¡¢¡ÖZEB¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï
¡¡ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢´¨ÎäÃÏÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅß¤ÎÃÈË¼¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³èÍÑ¡ÊÁÏ¥¨¥Í¡Ë¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ä¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ÎÄÉµá¤Î¤ß¤Ç¡¢´ð½à¤Î75%°Ê¾å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¡ÖNearly ZEB¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯1·î¡¢BELS¢¨3Ç§¾Ú¤Ë¤ÆÉ¾²Á¼èÆÀºÑ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·úÃÛ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀÇ½¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿ËÌ³¤Æ»½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤Ç·Ç¤²¤¿¹â¤¤´Ä¶ÀÇ½¤ò¡¢½×¹©¤·¤¿ËÜ·úÊª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÃÇÇ®¡¦¹âµ¤Ì©¤È¤¤¤Ã¤¿·úÊª¤Î´ðÁÃÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢´¨ÎäÃÏ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°Ê²¼»öÎã¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Â¦¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Æ¥é¥¹¡×¡§·úÊª¤ÎÀ¾Â¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿²°³°¤È¼¼Æâ¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£Åß¤ÏÆü¼Í¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤«¤é¼¹Ì³¼¼¤ò¼é¤ë¡Ö´Ë¾×ÂÓ¡Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÈË¼¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀáÌó¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²Æ¾ì¤äÃæ´Ö´ü¤Ë¤Ï¼«Á³¤ÎÉ÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®¤òÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼¿å¡Ê°æ¿å¡ËÇ®¸ò´¹¥·¥¹¥Æ¥à¡§Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²¹ÅÙ¤¬°ìÄê¤Ç¤¢¤ëÃÏ²¼¿å¤ÎÇ®¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£²Æ¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢Åß¤ÏÃÈ¤«¤¤Ç®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶õÄ´¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤ÅÅÎÏ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÎäÃÈË¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤Î¡ÖZEB¡×Ã£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡À¤ÂåÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¢¨4¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò½×¹©¸å¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡Ö²°Æâ¡×¤ÎÀ¾Â¦¥¬¥é¥¹¤ËÅÅÃÓ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Åß¾ì¡Ê12·î¡Á3·îËö¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯ÅÅ¸úÎ¨¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã²°³°¤È¼¼Æâ¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã²°ÆâÂ¦¤«¤éÁë¥¬¥é¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¶õÄ´Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Æ¥é¥¹¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡ä
¢£ ¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÌÚ¡ÉËÌ³¤Æ»»º¥È¥É¥Þ¥Ä¤ò¡Ö·úÊª¤Î¹üÁÈ¤ß¡×¤Ë
¡¡ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢È²ºÎ¡¦²Ã¹©¡¦·úÀß¤ò¤¹¤Ù¤ÆËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢½À¤é¤«¤¤ºà¼Á¤Î¤¿¤á¹½Â¤ºà¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÌ³¤Æ»»º¥È¥É¥Þ¥Ä¤ò¡¢ÈÄ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖCLT¡×¢¨5¤Ë²Ã¹©¤·¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤ºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾²ºà¤Ë¤Ï¥È¥É¥Þ¥Ä¤ò°µ½Ì²Ã¹©¤·¤Æ¹Å¤µ¤òÁý¤·¤¿¤â¤Î¤ò»î¸³ºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Ç¤½¤Î¶¯ÅÙ¤äÂÑµ×À¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¹ñ»ºÌÚºà¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢CLT¹½Â¤ºà¤ÎÃ¼ºà¤Ï³¬ÃÊ¤ä²È¶ñ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢À½ºà¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¼þÊÕºà¤ò³°Áõºà¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¸¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥É¥í¥¹¥¼¥í¡×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¥È¥É¥Þ¥Ä¤ò¤³¤ì¤Û¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ã¼¹Ì³¼¼Å·°æ¤ËÉ½¤·¤Î¡¡¡¡¡¡ ¡ãCLTÃ¼ºà¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ä³¬ÃÊ¤ËÍøÍÑ¡ä¡¡¡¡¡ã¼þÊÕºà¤ò³°Áõºà¤Ë³èÍÑ¡ä
¡¡ËÌ³¤Æ»»º¥È¥É¥Þ¥Ä¹½Â¤CLT¡ä
¢£ ¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤òÀ¸¤à¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É·¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¡ÖPYNTËÌ³¤Æ»¡×¤ÎÀßÃÖ
¡¡Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼«Á³¤ËÍ¶È¯¤¹¤ë¶õ´ÖÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¹Ì³¼¼¤Ï´°Á´¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô½ð¤´¤È¤ÎÎÎ°è¤ò´Ë¤ä¤«¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É·¿¡×¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô½ð´Ö¤Î³Àº¬¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶áÎÙ½»Ì±Æ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1³¬¤Ë¤Ï¶¦ÁÏ³èÆ°¤ÎµòÅÀ¡ÖPYNTËÌ³¤Æ»¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÒÆâ³°¤ÎÀìÌç²È¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¶¦ÁÏ¶õ´Ö¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÂ¿µ¡Ç½¥È¥¤¥ì¡×¤È¡ÖÃË½÷ÊÌ¥È¥¤¥ì¡×¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤ÏËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤¬¼Ò°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤äËþÂÅÙ¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¾Ê¥¨¥Í¤Î¼ÂÀÓ¤ä¡¢Æ»»ººà³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¹¤¯¶¦Í¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ò²ñ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÆü·úÀß·×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³èÍÑ¡ÊÁÏ¥¨¥Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ÎÁê»¦¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢·úÊª¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¸þ¾å¤ä¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Àß·×¡×¤ÎÄÉµá¤Î¤ß¤ÇNearly ZEB¤òÃ£À®¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î»öÎã¤¬ËÌ³¤Æ»½é
¢¨2¡§Nearly ZEB¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¼¥Ö¡Ë¡§¹ñ¤¬Äê¤á¤ë´ð½à¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤«¤é75%°Ê¾å¤òºï¸º¤·¤¿·úÊª
¢¨3¡§BELS¡§·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ
¢¨4¡§¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡§Çö¤¯·ÚÎÌ¤Ç½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤«¤ê¤äÆÞÅ·¤Ê¤É¤Î¼å¤¤¸÷¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯È¯ÅÅ¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÂÀÍÛÅÅÃÓ
¢¨5¡§CLT¡ÊCross Laminated Timber¡Ë¡§ÈÄ¤Î¸þ¤¤òÄ¾³Ñ¤Ë½Å¤Í¤ÆÀÜÃå¤·¡¢¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿ÌÚºà¥Ñ¥Í¥ë
¢£ ·úÃÛ³µÍ×
½»½ê¡§¢©060-0002 »¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ2¾òÀ¾14ÃúÌÜ3-6 / ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§ 688.05Ö / ·úÃÛÌÌÀÑ¡§ 502.60Ö / ±ä¤ÙÌÌÀÑ¡§ 1,382.37Ö / ³¬¿ô¡§ ÃÏ¾å3³¬¡¢Åã²°2³¬ / ºÇ¹â¹â¤µ¡§ 19.87m / ¹½Â¤¡§ RCÂ¤¡¢°ìÉôÌÚÂ¤¡¢Å´¹üÂ¤ / »Ü¹©¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÎÓÁÈ »¥ËÚ»ÙÅ¹
¢£ Æü·úÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Æü·úÀß·×¤Ï¡¢·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¤ÎÀß·×´ÆÍý¡¢ÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¡¦´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò⾏¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤¹¡£1900Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè125Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢¸²ºßÅª¡¦ÀøºßÅª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡Ö¼Ò²ñ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç⽇ËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ASEAN¡¢ÃæÅì¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥É¡¢²¤½£¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.nikken.jp/ja/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·× ¹Êó¼¼ Tel. 03-5226-3030¡¡ e-mail¡§webmaster@nikken.jp
