【名城大学】開学100周年記念プロジェクト！大学SNSの挑戦！「名城大学の思い出」を縦型ショートドラマ化し、TikTokで発信 〜2026年1月、名城大学公式TikTokアカウント開設！ 在学生の日常や感動エピソードをショート動画で配信〜
名城大学（学長：野口光宣）は2026年の開学100周年を迎えるにあたり、特別企画として、思い出エピソードを題材とした「縦型ショートドラマ」をメインコンテンツに、TikTokアカウントを開設し、1月29日からショートドラマ配信を開始しました。
本企画は、先進的なSNS広報の取り組みとして、大学の歴史を振り返りつつ、未来に向けた新たなコミュニケーションを創出することを目的としています。
【１．ポイント】
・開学100周年を記念し、名城大学と名城大学附属高等学校の卒業生、在学生、教職員を対象に、エピソード募集企画「REALIZE memories」を実施し、エピソードを募集。
・応募エピソードの中から心温まる、情熱的なエピソードを縦型ショートドラマとして制作。TikTok アカウントを開設し、1月29日から順次公開。
・大学の公式SNSが卒業生や教職員の「人生の転機となった物語」をショートドラマとして発信するのは、国内の大学SNS広報で画期的な挑戦。
【２．縦型ショートドラマ「REALIZE memories」】
名城大学と名城大学附属高等学校の卒業生、在学生、教職員を対象に、2025年7月1日〜9月17日の期間に、開学100周年記念エピソードコンテスト「REALIZE memories」（https://www.meijo-u.ac.jp/100th/memories/） でエピソードを募集。心温まる、または情熱的なエピソードの中から選ばれた作品を縦型ショートドラマとして制作。1月29日から順次公開していきます。
大学の公式SNSアカウントが、卒業生や教職員の「人生の転機となった物語」をショートドラマとして発信する試みは稀で、国内の大学SNS広報において画期的な取り組みです。
【３．なぜ今、大学が「縦型ショートドラマ」なのか】
TikTokを始めとする縦型ショート動画プラットフォームは、若年層への影響力が最も高く、短時間で強烈なメッセージを伝える力があります。
名城大学は開学100周年の節目に、既存の大学広報の枠を超え、「物語」の力を借りて大学の歴史と魅力を再発信します。過去から未来へと繋がる名城大学の「リアルな学びと人生のストーリー」を、現代に最も適したフォーマットである縦型ショートドラマで表現することで、受験生や卒業生、地域社会との新しい接点を創出します。
名城大学TikTokアカウントはこちら
https://www.tiktok.com/@meijo_univ
【４．在学生の日常とチャレンジも発信】
縦型ショートドラマに加え、在学生が主役となる「チャレンジ企画」や「ダンス動画」も定期的に投稿します。等身大の学生生活や、若者らしい感性を活かした企画を通じて、大学のリアルな雰囲気や活力を伝えます。
【５．初回公開作品】
エピソードvol.1 「学問の扉」
【６．企画・制作協力】
○企画：カンコーマナボネクト株式会社（ https://k-manabonect.co.jp/ ）
菅公学生服株式会社が設立した教育ソリューション事業を手がける、カンコーマナボネクト株式会社が業務委託を受け、企画・運営しました。
○制作：株式会社HA-LU（ https://ha-lu.jp/ ）
数分で心が夢中になる、ショートドラマレーベル「HA-LU」。 次世代のクリエイターが集い、アオハルをアップデートする ”青春2.0”を繰り広げ、誰もが夢中になるショートドラマを世の中に生み出すショートドラマレーベル。「非常識なムーブメントを起こす」ことをミッションに掲げ、2024年4月に設立。"ワカモノの感性 / 等身大" を軸に、誰しもが持っているアオハルをアップデートし続け、自由な「青春2.0」を創り出す。日本発、HA-LU発、そしてワカモノ発で、数分で心が夢中になるショートドラマを世界へ―。
【本件に関するお問い合わせ先】
名城大学 渉外部広報課
ＴＥＬ： 052-838-2006
E-mail： koho@ccml.meijo-u.ac.jp
