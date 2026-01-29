¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡´ØÀ¾Âç³Ø¤¬¡¢Âç·¿¸¦µæµòÅÀ·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö10Ç¯1²¯±ßµ¬ÌÏ¡×¤ÎÄ¹´üÅª»Ù±ç¢¡ ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¿·Àß ¡Á±ÑÃÎ·ë½¸¡¢¹ñºÝÅª¡¦Ê¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ê¶¦ÁÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤Ø¡Á
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢³ØÆâ¸øÊç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËËÜ³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸¦µæµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³«Àß¤·¡¢Âç·¿¸¦µæµòÅÀ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¦1·ï¤Ë¤Ä¤10Ç¯1²¯±ß°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»äÎ©Âç¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ¹´üÅª¡¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ»Ù±ç
¡¦³°Éô»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³Ø¤Î´ÇÈÄ¤È¤Ê¤ë¸¦µæ¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë
¡¡
¢£ ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¿·Àß¤Î·Ð°Þ
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸¦µæ¼Ô¤Î°éÀ®¤ä¸¦µæÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶À°È÷¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê¸¦µæ»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¸¦µæ»Ù±çÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËËÜ³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸¦µæµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ³Ø¤Î¸¦µæ¼ÔµÚ¤ÓÂ¾µ¡´Ø¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¡¢¹ñºÝÅª¤«¤ÄÊ¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ê¶¦ÁÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂç·¿³°Éô»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³Ø¤Î¸¦µæÈñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤¿Âç·¿¸¦µæµòÅÀ¤Î·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ »äÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ¹´ü»Ù±ç¤È¤Ê¤ëËÜÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
¡¡¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢ÉíÃÖ¸¦µæ½ê¡¢¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£³°Éô»ñ¶â³ÍÆÀÁ°¤Î¸¦µæÈñ»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô»ñ¶â»ö¶È¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤ª¤è¤Ó½ªÎ»¸å¤ÎÈ¯Å¸»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿¡¢Ä¹´üÅª»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤¿¸¦µæµòÅÀ·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ù±ç¤Ï3¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡½àÈ÷¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖºÇÂç2Ç¯´Ö¡¢Ç¯´Ö1,000Ëü±ß°ÊÆâ¤Î½õÀ®¡×¡¢¢³°Éô»ñ¶â¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖºÎÂò¤µ¤ì¤¿³°Éô»ñ¶â»ö¶È¤Ë¤è¤ë¼Â»Ü¡×¡¢£È¯Å¸¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï³°Éô»ñ¶â»ö¶È¤Î´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢¡ÖºÇÂç3Ç¯´Ö¡¢Ç¯´Ö3,000Ëü±ß°ÊÆâ¤Î½õÀ®¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç10Ç¯´Ö¡¦·×1²¯±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦¡¢»äÎ©Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ¹´ü¡¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢»ýÂ³Åª¤ËÍ¥¤ì¤¿¸¦µæ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹â¶¶ ÃÒ¹¬³ØÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö´ØÀ¾Âç³Ø¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¼õ¸³À¸¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦µÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢È¯Å¸¤·Â³¤±¤ëÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¦µæÎÏ¤Î¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£³°Éô»ñ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢»ö¶È´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Î·ÑÂ³»ñ¶â¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢³°Éô»ñ¶â»ö¶È¤Î½ªÎ»¸å¤âÄ¹´üÅª¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Î°éÀ®¤ò´Þ¤á¤¿Ä¹´ü´Ö¤Î¸¦µæ·×²è¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¸¦µæÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No70.pdf
¡¡
¢§¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¢§
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Áí¹ç´ë²è¼¼¡¡¹Êó²Ý
ÌÀ¸¶¡¢°ËÃÏÃÎ¡¢¾®ÎÓ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³¼êÄ®3-3-35
TEL¡§06-6368-1131
FAX¡§06-6368-1266
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@ml.kandai.jp
