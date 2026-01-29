こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京工芸大学が新コンテンツ「大学の日常をチェック SNSギャラリー」を公式サイトで公開 ― 大学・学科・コースのSNSを集約、アカウント未保有でも閲覧可
東京工芸大学（学長：吉野弘章、所在地：神奈川県厚木市、東京都中野区）はこのたび、大学公式サイト内に、新たに「大学の日常をチェック SNSギャラリー」を公開した。このページは、大学公式および各学科・コースが運用しているSNSの投稿を集約したもので、各SNSのアカウントを持っていなくても投稿内容の閲覧が可能。それぞれの日常の様子や授業、制作・研究活動、学生の活動などを知ることができる。
■「大学の日常をチェック SNSギャラリー」
【URL】 https://sns.t-kougei.ac.jp/
東京工芸大学では大学公式をはじめ、各学科・コースがそれぞれのSNSアカウント（Instagram、X、Facebook、YouTubeなど）を運用。特色や日常、授業・制作・研究活動、学生の取り組みなどの「いま」を、日々発信している。
同大ではそれらの最新情報や日常の取り組みにアクセスしやすい環境を整えることを目的とした専用ページ「大学の日常をチェック SNSギャラリー」を新たに立ち上げ、1月22日に公開した。
このページでは、大学公式・各学科・コースで運用しているSNSアカウントの投稿を一覧で閲覧することが可能。通常、閲覧者はSNSアカウントを保有していないと投稿内容を見ることができないが、同ページ内であればアカウントを未保有でも投稿内容を閲覧・再生することができる。
また、大学公式サイトTOPページで表示される同ページのバナーには、最新の投稿内容が反映される仕組みを導入しており、情報が更新されるとバナー画像も連動して切り替わる。これにより、更新状況を視覚的に確認できる“生きたバナー”となっている。
東京工芸大学では、この特設ページが大学と社会を繋ぐコミュニケーションツールとして、多くの人に活用されることを期待している。また、今後もテクノロジー（工学）とアート（芸術）を融合させた力で新たな価値の創造を目指す同大ならではの取り組みを続けるとともに、その魅力や日常を積極的に発信していく。
■東京工芸大学
1923（大正12）年に創立した「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、当初から「テクノロジーとアートを融合した無限の可能性」を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【公式サイトURL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
【学部学科構成】
・工学部：工学科 総合工学系：機械コース、電気電子コース、情報コース、建築学系：建築コース
・芸術学部：写真学科、映像学科、デザイン学科、インタラクティブメディア学科、アニメーション学科、ゲーム学科、マンガ学科
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
