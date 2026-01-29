株式会社OSPソリューションズの社名変更について





日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、NSSOLのグループ会社である株式会社OSPソリューションズ（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：村井 源紀、以下「OSPSOL」）の社名を、2026年4月1日付けで「日鉄ソリューションズ沖縄株式会社」（英文名：NS Solutions Okinawa Corporation）へ変更することとし、OSPSOLは2026年1月28日付け取締役会において、臨時株主総会決議を以て2026年4月1日付けで社名変更することを決議いたしました。OSPSOLは、2024年10月にNSSOLの100％子会社となって以来、グループの保守運用拠点として事業拡大を進めてまいりました。近年、当社グループでは全国の主要地域に拠点を構えるグループ会社名に「日鉄ソリューションズ」を冠する名称に統一し、グループとしての一体感やブランド力の強化を推進しています。このたび、OSPSOLの社名を「日鉄ソリューションズ沖縄」とすることで、グループ会社であることを社内外により明確に示し、社員の一体感の向上や対外的なブランド価値の強化を図ります。さらに、NSSOLグループでは、「NSSOL 2030ビジョン」において、2030年に目指すべき姿として「Social Value Producer with Digital」を掲げ、産業・社会全体の変革・発展・成長の実現に向けた取り組みを進めております。日鉄ソリューションズ沖縄株式会社においても、NSSOLグループの一員として、効率的な24時間/365日稼働、運用コストの最適化や最新技術の安定運用等、システム運用に特化したソリューションを提供することで、お客様の高度なシステム運用ニーズにお応えし、社会課題の解決に貢献してまいります。今後もNSSOLおよび日鉄ソリューションズ沖縄株式会社は、グループ全体の成長の実現に向け、より一層連携を強めた事業を推進してまいります。