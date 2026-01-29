2026年5月1日 住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス二条城』（京都府京都市）オープン予定！
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は 2026年5月1日、京都府京都市上京区に住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス二条城』（以下、『ラヴィーレレジデンス二条城』）の新規オープンを予定しています。当社が、京都市内に初めてオープンする住宅型有料老人ホームです。
5月のオープンに先駆け、1月と2月に事前案内会を開催します。近隣の方をはじめどなたでもご参加が可能ですので、ご関心のある方はぜひお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340339/images/bodyimage1】
■公式ウェブサイト 『ラヴィーレレジデンス二条城』詳細ページ■
https://www.sompocare.com/service/home/satsuki/H000488/
１．背景と目的
当社は、ＳＯＭＰＯグループのパーパスである「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」に基づき、中期経営計画（2024～2026年度）において、拡大する介護ニーズへの対応を重要な戦略の一つと位置づけています。特に、2025年問題に代表される高齢者人口の増加に伴い、さまざまな介護サービスの需要がさらに高まっています。より多くの高齢者の方々が安心・快適に暮らせるよう、供給力の向上と高まる需要への適切な対応が急務です。これを受け、当社は供給力向上策の一環として、新棟開設にも注力してきました。
今回『ラヴィーレレジデンス二条城』が位置するのは、元離宮二条城が近く落ち着いた住環境ながら交通の利便性にも優れたエリアです。JR・地下鉄「二条」駅から徒歩圏内に位置し、主要エリアへも短時間でアクセス可能です。また、周辺にはスーパーやコンビニ、商店街、銀行、郵便局、病院などが揃い、日々の暮らしを支えます。高齢者がその方らしい暮らしを選べる理想的な居住環境です。
２．『ラヴィーレレジデンス二条城』の特徴
（１）『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』ブランドのホーム
『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』は、ご入居者を深く理解するコンシェルジュと、洗練された空間を特長とした、高品質な自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。介護を必要としない方には、これまでどおり自由に、かつ、利便性の高い生活を安心してお送りいただけます。そして、介護が必要になったときには、ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践により、ご入居者の自立支援を目指します。
（２）多彩な共用空間が彩る心豊かな毎日
当ホームの魅力は、和とモダンが調和する洗練された共用部です。エントランスホール中央には花台を設置し、訪れる方々を和の趣でお迎えします。さらに奥に広がるカフェラウンジは、ご入居者の語らいの場、また大切な方との憩いのひとときを過ごす場として、日々の暮らしに上質な彩りと心の潤いをもたらします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340339/images/bodyimage2】
（３）多世代のつながりが生まれる地域の食卓「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」
当社は2022年11月から、全国の施設系事業所を中心に「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」の運営を続けています。現在では約470か所で毎月開催しており、地域のお子さまへ提供した食事は累計63,000食（※2025年12月末時点）を超えています。
『ラヴィーレレジデンス二条城』でも、地域のお子さまとご入居者が温かい食卓を囲み、笑顔があふれる多世代交流の場となるよう、子ども食堂を実施していきます。レクリエーションや触れ合いの時間を通じて、『ラヴィーレレジデンス二条城』が“地域の居場所”となることを目指します。
