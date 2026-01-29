世界のお茶専門店 『LUPICIA（ルピシア）』との共同企画 大人気ブラウザ＆アプリゲーム『文豪とアルケミスト』オリジナルティー「転生ノ洋墨 書物ヲ添エテ」が 1/30(金)15:00より販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、世界のお茶専門店
「LUPICIA（ルピシア）※1」（所在地：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役社長：水口博喜）との共同企画で今年10周年を迎える文豪転生シミュレーションゲーム『文豪とアルケミスト※2』オリジナルティー「転生ノ洋墨 書物ヲ添エテ」を販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340266/images/bodyimage1】
本商品は「文豪とアルケミスト」の世界観をイメージしたオリジナル配合で、内容は洋墨（インク）をイメージした風味と水色に仕上げました。
深くキレのある紅茶茶葉にコーヒー豆をブレンド、「アントシアニン」が含まれるバタフライピーをトッピングに加える事で普段の紅茶では演出できない深い色合いのフレーバーティーが出来上がりました。
珈琲と紅茶のビターな味わいに登場人物たちの甘いマスクをイメージして、バニラとキャラメルフレーバーの風味で甘く香る深みのある一杯をお楽しみください。
本商品は全20種類のオリジナルラベル展開となっておりLUPICIA缶に20g入れ(2.5g×8包)となっております。
※内容物は共通1種となります。
通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店※3」にて1月30日(金)15:00より販売開始致します。
※1 『LUPICIA（ルピシア）』
お茶にはたくさんの魅力があります。香りや味わいはもちろんのこと、安らぎの時間、あたたかな団らんなど、一杯のカップにはちいさな幸福がたくさん詰まっています。
「お茶の多彩な魅力を、大勢の人に伝えたい。」その思いで世界中のおいしいお茶をお届けしてきました。身近な存在でありながら、その背後には実に豊かで奥深い世界が広がっているお茶。ルピシアはその世界の水先案内人をつとめます。さあ、皆さんもお茶をめぐる楽しい冒険に出発しませんか？
■公式HP：https://www.lupicia.com/
■公式X：@LUPICIA_jp（https://twitter.com/LUPICIA_jp）
※2 『文豪とアルケミスト』とは
文豪転生シミュレーションゲーム『文豪とアルケミスト』
DMM GAMES（PCブラウザ/iOS/Android）にて好評配信中の文豪転生シミュレーションゲーム。2016年11月にPCブラウザ版、2017年6月にアプリ版を配信し登録者数は現在までに160万人を突破。
キャラクターに忠実な関係性を反映させ、現世に転生し再会したらどうなるのか、同じ時代に生きていながら会えなかった人達が実際に会ったらどんな関係を築くのかをコンセプトにしたゲームです。
世界観監修：イシイジロウ
音楽：坂本英城
■ PC、iOS、Android向け『文豪とアルケミスト』
【公式サイト】 https://bungo.dmmgames.com/
【公式X】 https://x.com/BunAl_PR
【運営Xアカウント】https://x.com/BunAl_Staff
▼製品概要
タイトル：文豪とアルケミスト
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play
販売価格：基本無料＋一部課金要素有
【 Copyright 】 (C)2016 EXNOA LLC
※3 『ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店』
■公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com
■公式X：@ONKYO_ANIME_2（https://twitter.com/ONKYO_ANIME_2）
■『文豪とアルケミスト』オリジナルティー「転生ノ洋墨 書物ヲ添エテ」
洋墨（インク）をイメージした風味と水色に仕上げました。
