レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本逆浸透膜市場 は 水処理高度化・産業用需要拡大を背景に 2035年までに1245万台規模へ到達 CAGR7.8％で成長する中長期市場予測
日本逆浸透膜市場は、2025年から2035年にかけて、580万台から1245万台に達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は7.8%に達すると見込まれています。この市場は、逆浸透技術が水処理から海水淡水化、食品飲料、医薬品など、さまざまな産業での重要な役割を果たすことから、引き続き拡大すると予測されています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
日本における先進的な膜水処理技術は、逆浸透膜市場の成長を支える重要な要素です。国内では、膜水処理技術が信頼性の高い水インフラの一部として浸透しており、海水淡水化や下水再利用などに積極的に活用されています。特に逆浸透膜は、無機塩類や糖、アミノ酸を効率的に分離できるため、産業界でも広く採用されています。この技術の普及は、今後の市場成長を大いに後押しすると考えられています。
市場の制約
一方で、市場にはいくつかの制約も存在します。特に、RO膜の主な課題はファウリングとスケーリングです。これらは膜表面に不純物が蓄積する現象で、膜の効率を低下させ、寿命を縮める原因となります。特に塩類が膜表面に飽和し、処理能力を低下させることで、運転コストが増加します。これらの課題を克服することが、今後の市場成長にとっての重要な鍵となります。
市場機会
海水淡水化の導入拡大
淡水不足への対応策として、海水淡水化技術の需要が増加しており、逆浸透膜はその中心的な技術として広く利用されています。日本企業は、世界最大級の淡水化プラントにおいて重要な役割を果たしており、逆浸透膜を利用することで、エネルギー消費を抑えながら高品質の飲料水を供給しています。この技術の需要増加は、予測期間中の市場成長をさらに加速させると予想されています。
主要企業のリスト：
● Toray Industries Inc
● DuPont de Nemours Inc
● SUEZ Water Technologies & Solutions
● Hydranautics
● Koch Separation Solutions, Inc
● Toyoba Co. Ltd.
● Shandong Jozzon Membrane Technology Co. Ltd.
● LG Chem
● Microdyn-Nadir
● SC RM Nanotech
市場セグメンテーション
タイプ別
日本逆浸透膜市場では、複合薄膜膜（TFC膜）セグメントが主導すると予測されています。この膜は、優れた透水性と高い塩分除去能力を備えており、海水淡水化や水の浄化、廃水処理など、さまざまな用途に対応しています。その高い性能と効率性から、TFC膜の需要が市場全体で急増すると見込まれています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● 複合薄膜膜
● セルロース系
グレード別
● スパイラル巻膜
● 中空糸膜
● プレートおよびフレーム型
● チューブ型膜
用途別
● 海水淡水化システム
● RO浄水システム
● 医療機器および診断
流通チャネル別
● 直販／法人向け販売
● 小売販売
● オンライン
● その他
用途別
用途別に見ると、海水淡水化システムが最も成長が期待されるセグメントです。特に、淡水資源が限られた沿岸地域では、この技術を用いた海水淡水化システムが導入されており、飲料水の供給や農業灌漑、産業用途において重要な役割を果たしています。逆浸透膜は、その優れた塩分除去能力とエネルギー効率の高さから、淡水化用途において最も広く利用されています。
