大人気ブラウザ＆アプリゲーム『文豪とアルケミスト』より10周年を記念して録り下ろしボイスを搭載、コラボANC(アクティブノイズキャンセリング)ワイヤレスイヤホン登場 1月30日(金）15時～受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」の10周年を記念して、新機種ANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と『文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」※1』とのコラボレーションモデルを、1月30日（金）15時より受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340172/images/bodyimage1】
本コラボレーションモデルは、「芥川龍之介」「太宰治」「徳田秋声」の３モデルをラインナップ。左右ハウジングには帝國図書館のロゴをデザイン、充電ケースには各キャラクターのカラーをベースに、作品に合わせた歯車や蓮などをモチーフに取り入れ、和とアールデコを融合させたオリジナルのデザインとなります。
音声ガイダンスは「芥川龍之介 (CV：諏訪部順一)」、「太宰治 (CV：中村悠一)」、「徳田秋声 (CV：渡辺拓海)」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全13ワードの豪華内容となっております。
パッケージには今回のコラボモデルのためにここかなた先生（@cocokana_ovo）が描き下ろしたイラストを使用しています。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm(R) aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
なお、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。本機種の特徴としてANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載し、また防水機能（IPX4）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-／音アニ2号店」にて1月30日（金）15：00より見本の展示及び受注販売を実施いたします。ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにてご注文も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340172/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340172/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/bungo_and_alchemist.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年1月30日（金）15：00～2025年３月31日（火）15：00
■製品発送：2026年5月下旬から6月上旬ごろより順次発送予定
■販売価格：22,000円(税・送料込)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
