グローバル直流ブラシレスコアレスモーターレポート：市場シェア、成長動向、リスク分析2026
2026年1月29日に、QYResearch株式会社は「直流ブラシレスコアレスモーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、直流ブラシレスコアレスモーターの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、直流ブラシレスコアレスモーターの市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．直流ブラシレスコアレスモーター市場概況
2025年における直流ブラシレスコアレスモーターの世界市場規模は、659百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.5%で成長し、2032年までに1157百万米ドルに達すると予測されている。
直流ブラシレスコアレスモーターは、鉄心を持たないローター構造とブラシレス駆動方式を組み合わせた精密モーターである。低慣性、高応答性、静音性に優れ、医療機器、ロボット、精密機構分野で使用される。高効率な駆動性能が評価されている。
２．直流ブラシレスコアレスモーターの市場区分
直流ブラシレスコアレスモーターの世界の主要企業：Faulhaber、 Portescap、 Allied Motion、 Maxon Motor、 Nidec Copal Corporation、 Adamant Namiki Precision Jewel、 Constar Micromotor、 Jiangsu Leili Motor、 Topband、 MOONS'、 Zhaowei Electromechanical、 Assun Motor、 Citizen Micro、 Citizen Chiba Precision、 WKX MOTOR、 Sinbad Motor、 Dongguan Zhonghanxin Motor、 Vishan Technology
上記の企業情報には、直流ブラシレスコアレスモーターの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
直流ブラシレスコアレスモーター市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Φ3-Φ6 mm、 Φ7-Φ12 mm、 Φ13-Φ16 mm、 Φ17-Φ22 mm、 Φ23-Φ30 mm、 Φ31-Φ40 mm、 Φ41-Φ50 mm、 >Φ50 mm
用途別：Medical Device、 Consumer Electronics、 Power Tools、 Industrial Automation、 Robot
また、地域別に直流ブラシレスコアレスモーター市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
第1章：直流ブラシレスコアレスモーターの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
